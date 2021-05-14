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Бизнес среда в Монголии

Обладая огромными запасами природных ресурсов, имея общирные сельскохозяйственные возможности находясь близко к основным азиатским рынкам Монголия является благоприятной страной для среднесрочных и долгосрочных прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Валовый внутренний продукт (ВВП) Монголии в 2020 году составляет 16,20 миллиарда долларов США, что составляет 0,02% мировой экономики. В период с 1981 по 2018 год ВВП Монголии в среднем составляла 4,44 миллиард долларов США достигнув рекордного уровня в 13,01 миллиарда долларов США в 2018 году и рекордно низкого уровня в 0,77 миллиарда долларов США в 1993 году.

Развивающийся и растущий рынок;

Центр инновационных технологий;

Большая минерально-сырьевая база;, которую можно использовать для переработки с добавленной стоимостью;

Развивающаяся промышленность и инфраструктура;

Мост между двумя большими экономическими центрами России и Китая;

Молодое, высокообразованное население;

Частный сектор и приватизация /приватизация крупных государственных активов, включение монгольских конгломератов и держателей лицензий на геологоразведку,котирующиеся на Монгольской Фондовой Бирже/;

Государственно-частное партнерство и модернизация инфраструктуры;

Верховенство закона и законодательства, качество регулирования и открытость;

Обеспечение налоговых и неналоговых гарантий для инвесторов;

Перспективные мега- и крупные проекты;

Процветающий сектор телекоммуникаций и информационных технологий;

Развитая сфера телекоммуникаций и информационных технологий являются особенностью и сильной стороной Монголии.

Международные рамки: Монголия рассматривает возможность заключения двусторонних и многосторонних соглашений с зарубежными странами и активно участвует в региональной интеграции. На сегодняшний день Монголия заключила соглашения о защите и поощрении иностранных инвестиций с 43 странами и соглашения об избежании двойного налогообложения с 26 странами. Также Монголия является участником Сеульской конвенции об учреждении многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям и Вашингтонской конвенции об урегулировании инвестиционных споров. В апреле 2014 года Монголия представила свою инвестиционную политику и закон на Конференции ООН по торговле и развитию / ЮНКТАД/.

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