ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

In Bezug auf Liechtenstein sollte jedoch stets bedacht werden, dass in derartigen Fällen zunächst geprüft werden müsste, wo ein Gerichtsstand besteht, welches Recht überhaupt zur Anwendung gelangt und in einem weiteren Schritt, in welchem Land aufgrund eines allfälligen Titels die Entscheidung vollstreckt werden könnte. Da Liechtenstein weder Mitgliedstaat der EU, noch dem Luganer Übereinkommen beigetreten ist, wird die Geltendmachung durch deutsche Rechtsanwälte sowie die Vollstreckung des Anspruchs durchaus erschwert, was von ausländischen Rechtsvertretern oft nicht bedacht wird.

Mittlerweile hat sich überdies eine Praxis entwickelt, selbige Abmahnungen auch an Personen oder Unternehmen in der Schweiz oder in Liechtenstein zu versenden. Dies kann mitunter an der höheren Zahlungsbereitschaft hierorts, aber auch an der fehlenden sprachlichen Hürde liegen. Die Adressaten derartiger Schreiben bezahlen oftmals die geforderten Beträge und unterschreiben die Unterlassungserklärung, ohne dies einer genaueren Prüfung zu unterziehen bzw. die Konsequenzen zu überdenken. Getrieben werden sie mitunter insofern dazu, als dass der gegnerische Rechtsvertreter anderenfalls insbesondere die gerichtliche Geltendmachung androht.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Intellectual Property from Liechtenstein

Types Of Trademarks: All You Need To Know Abou Naja As industries race to gain a legal monopoly on their unique innovations through marks registration, we are inundated with an ever-increasing number of products with

Implementing Regulations Confirm The GCC Patent Office's New Working Model Gowling WLG In January 2021, the Patent Office of the Gulf Cooperation Council (GCC patent office) stopped accepting new GCC patent applications following a meeting of the GCC Supreme Council.

The New UAE Trademarks Law: What You Need To Know Gowling WLG In late 2021, the UAE Government issued 50 new laws, to coincide with the 50th Anniversary of the founding of the UAE.

Is A Cease And Desist Letter Enforceable? Common Issues And Best Practices Dennemeyer Group The path to stopping infringement of your Intellectual Property (IP) rights begins with two key questions: "Should I send a cease and desist letter?" and "Is a cease and desist letter enforceable?"...

History And Evolution Of Intellectual Property Abou Naja Intellectual Property may sound like a modern-world invention, but it has actually been around since the development of civilization.