「原告は……手付けとして500万円を交付した」を“The plaintiff … paid 5,000,000 yen to the defendant as an earnest money.”というように、支払先(to the defendant)を補って訳すのがよいとされている(79ページ)。その理由は、「預託金としてでも、また、エスクローでもなく、売主に代金の一部として支払われたことを示すため」とのことである(80ページ)。

閑話休題で、法律文書の翻訳においては、言葉とは異なる「真意」を訳すべきでないと考えられる。しかし、著者は面白い例を指摘する。法令中の「当分の間」を“until otherwise provided for by the law”と訳すべきではないかというのである(164ページ)。これはぎりぎりの難問だ。

一方、著者はある件において「善処します」を“I will do my best.”と通訳が訳し、その真意である“I won't do it.”と訳さなかったのは、翻訳としてはやむをえないと評している(76ページ)。この点は同感で、『新明解国語辞典』や『悪魔の辞典』のような解釈は「翻訳」とは言えないであろう。

