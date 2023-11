The first step in establishing a company in Liechtenstein is to choose the appropriate legal form. Liechtenstein offers a variety of options for both personal and capital companies. The specific choice of legal form depends primarily on the specific business model and tax considerations.

Once a suitable legal form has been identified, the necessary documents for the establishment can be prepared/organized:

Written special power of attorney from the founder(s);

Acceptance of mandate and specimen of signature of the board of directors/management;

Bank confirmation that the minimum capital (e.g., CHF/EUR/USD 50,000 for a stock corporation or CHF/EUR/USD 10,000 for a limited liability company) has been deposited. Alternatively, in Liechtenstein, it is possible to establish a company using cryptocurrency. Detailed information on crypto establishment can be found here [Link zu anderem Blog-Beitrag vom 22.10.2020];

Acceptance declaration from the audit firm. Alternatively, it is possible to opt for a review instead of a full audit, thereby waiving the need for an audit firm. Detailed information on waiving the audit firm can be found here [Link zu anderem Blog-Beitrag vom 1.4.2020];

Articles of association of the company.

Provided that the founder(s) have issued a special power of attorney for the establishment and have submitted all original documents mentioned above to their representative (such as NÄGELE Attorneys at Law LCC), the establishment of the company can take place without the presence of the founder(s). The representative can attend the establishment appointment at the Commercial Register on behalf of the founder(s) and make all necessary signatures based on the special power of attorney.

Typically, the company is registered in the Commercial Register within one week after the establishment date.

So einfach & schnell lässt sich in Liechtenstein eine Gesellschaft gründen

Der erste Schritt bei der Gründung einer Gesellschaft in Liechtenstein ist die Auswahl der passenden Gesellschaftsform. Hierbei bietet Liechtenstein eine Vielzahl von Möglichkeiten- sowohl im Hinblick auf Personen-, als auch im Hinblick auf Kapitalgesellschaften. Die Wahl der Gesellschaftsform ist im Wesentlichen vom konkreten Geschäftsmodell und steuerlichen Gründen abhängig.

Sobald eine passende Gesellschaftsform gefunden wurde, können die für die Gründung erforderlichen Dokumente vorbereitet/organisiert werden:

Schriftliche Spezialvollmacht des/der Gründer;

Annahme- und Firmenzeichnungserklärung der Verwaltungsräte/Geschäftsführer;

Bankbestätigung, dass das Mindestkapital (beispielsweise bei einer Aktiengesellschaft CHF/EUR/USD 50'000 oder bei einer GmbH CHF/EUR/USD 10'000) eingezahlt wurde. Alternativ besteht in Liechtenstein die Möglichkeit einer Gründung mit Kryptowährung. Detaillierte Information zur Krypto-Gründung finden Sie hier [Link zu anderem Blog-Beitrag vom 22.10.2020];

Annahmeerklärung der Revisionsstelle. Alternativ besteht die Möglichkeit auf die prüferische Durchsicht (Review) und somit die Revisionsstelle zu verzichten. Detaillierte Information zum Verzicht auf die Revisionsstelle finden Sie hier [Link zu anderem Blog-Beitrag vom 1.4.2020]

Statuten der Gesellschaft.

Sofern der/die Gründer eine Spezialvollmacht für die Gründung ausgestellt haben und sämtliche Originale der oben angeführten Dokumente an deren Vertreter (zum Beispiel die NÄGELE Rechtsanwälte GmbH) übermittelt haben, kann die Gründung ohne die Anwesenheit der Gründer erfolgen. Der Vertreter kann den Gründungstermin beim Handelsregister für die Gründer wahrnehmen und aufgrund der Spezialvollmacht alle erforderlichen Unterschriften leisten.

Üblicherweise wird die Gesellschaft binnen einer Woche nach dem Gründungstermin im Handelsregister eingetragen.

