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قد ترغب بعض الشركات قبل الشروع في الإستثمار داخل البلاد في دراسة السوق ودراسة عمليات الإنتاج فمن هنا أجاز المشرع تلك الأعمال وقد أعطي للشركات الأجنبية الحق في فتح مكتب تمثيل لها داخل البلاد ويقتصر الهدف من إنشاؤه علي دراسة السوق وإمكانية الإنتاج دون ممارسة أي نشاط تجاري ولمدة محددة ، وللتأكد من تحقيق ذلك ومدي إلتزام مكاتب التمثيل بأحكام القانون ولائحته التنفيذية فقد أعطي المشرع الحق للجهة الإدارية المختصة في القيام بإجراءات التفتيش علي مكاتب التمثيل والإطلاع علي دفاترها وإلزام هذة المكاتب بإخطار الجهة الإدارية المختصة بكافة الأعمال التي تم القيام بها ودراستها وما تم الوصول إليه عن تلك الأعمال ومعلومات عن العاملين وأسمائهم و وظائفهم و جنسياتهم وأجورهم .

وقد إشترطت اللائحة التنفيذية ضرورة قيد مكاتب التمثيل بسجل معد لذلك بالجهة الإدارية المختصة .

- يتم تقديم طلبات القيد لمكاتب التمثيل على أن يكون مبيناً بها إسم الشركة الأجنبية و جنسيتها وغرضها ورأس مالها ومركزها الرئيسي وما إذا كان لها فروع في مصر ، ونوع المكتب الذي ترغب في افتتاحه في مصر والغرض منه على وجه التحديد وعنوانه الدائم أو المؤقت ويرفق بالطلب المستندات الآتية :

عقد الشركة الاجنبية ونظامها مترجم ومصدقا عليه من القنصلية المصرية بالخارج والخارجية داخل جمهورية مصر العربية .

القرار الصادر من مجلس إدارة الشركة الأجنبية بالموافقة على افتتاح المكتب فى مصر وتعيين مديرا للمكتب.

اسم مدير المكتب أو الوكيل المؤقت :

(إذا كان أجنبي) يتم تقديم صورة من جواز السفر .

(إذا كان مصري) يتم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية .

سند وكالة لمقدم الطلب من الشركة الاجنبية بصيغة إنشاء او إفتتاح مكتب تمثيل لها والتعامل مع الجهات الحكومية .

عقد الايجار مقر مكتب التمثيل علي ان يكون العقد مثبت التاريخ بالشهر العقارى .

شهادة بنكية توجه لقطاع خدمات الاستثمار بالهيئة تفيد بوجود رصيد بحد أدنى بما يعادل خمسة الاف جم لمكتب التمثيل بالعملة الاجنبية محولا من الخارج .

يتم فتح حساب بنكى بأسم مكتب التمثيل "تحت التأسيس " ويتم تحويل رأس المال على الحساب من الخارج .

علي أن يتم التعهد بالأتي:

1. شطب قيد مكتب التمثيل من سجلات الهيئة في حالة ورود نتائج استعلام أمني غير طيبة عن الشركة الأجنبية، و سيتم استيفاء جميع مستحقات الجهات الحكومية المعنية و ذلك وفقاً للقواعد و التعليمات المعمول بها في هذا الشأن .

2. تغيير مدير مكتب التمثيل في حالة ورود نتائج استعلام أمني غير طيبة عنه .

يشترط ان يتم ترجمة كافة المستندات للغة العربية وتوثيقها من القنصلية او السفارة المصرية في الخارج والتصديق عليها من الخارجية في الداخل

المدة : لا يوجد مدة محددة ويجب الانتظار لورود نتائج أمنية طيبة عن الشركة الأجنبية وعن مدير مكتب التمثيل سواء كان مصرياً أوأجنبياً قبل الموافقة على قيد المكتب .

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