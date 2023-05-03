فى حالة بدء نشاط التصدير فى المنشأة لايجوز اتمام عملية التصدير قبل حصول المنشاة على بطاقة قيد فى سجل المصدرين حيث تحصل المنشأة على بطاقة القيد فى سجل المصدرين بمجرد تسجيلها بمصلحة التسجيل التجارى وحصولها على مستند القيد من احد مكاتب السجل التجارى، ويخضع المسئول عن التصدير لدورة تدريبيه تعقد خصيصا لذلك وتصدر الادارة العامة لشئون المصدرين بطاقة قيد لمدة خمس سنوات قابله للتجديد .

شروط القيد والمستندات المطلوبة القيد في سجل المصدرين

أ‌-شروط قيد شركات الأشخاص والأموال

أو صدر قرار بالإيقاف أو الغاء القيد وانتهت مدة العقوبة

أو صدر قرار بالإيقاف أو الغاء القيد وانتهت مدة العقوبة

أن لا يكون قد صدر قرارمن وزير التجارة والصناعة بإيقاف الشركة (لمدة عام) أو إلغاء قيدها (لمدة ٣سنوات ) لارتكاب المصدر أحد المحالفات الواردة

أن لا يكون قد صدر قرارمن وزير التجارة والصناعة بإيقاف الشركة (لمدة عام) أو إلغاء قيدها (لمدة ٣سنوات ) لارتكاب المصدر أحد المحالفات الواردة

أن لا يكون قد صدر قرارمن وزير التجارة والصناعة بإيقاف الشركة (لمدة عام) أو إلغاء قيدها (لمدة ٣سنوات ) لارتكاب المصدر أحد المحالفات الواردة أو صدر قرار بالإيقاف أو الغاء القيد وانتهت مدة العقوبة

أن لا يكون قد صدر قرارمن وزير التجارة والصناعة بإيقاف الشركة (لمدة عام) أو إلغاء قيدها (لمدة ٣سنوات ) لارتكاب المصدر أحد المحالفات الواردة أو صدر قرار بالإيقاف أو الغاء القيد وانتهت مدة العقوبة

أن لا يكون قد صدر قرارمن وزير التجارة والصناعة بإيقاف الشركة (لمدة عام) أو إلغاء قيدها (لمدة ٣سنوات ) لارتكاب المصدر أحد المحالفات الواردة أو صدر قرار بالإيقاف أو الغاء القيد وانتهت مدة العقوبة

أن يكون الشركاء المتضامنين فى شركات الأشخاص ومن له حق الإدارة في شركات الأموال ليسوا من العاملين بالحكومة أو القطاع العام

أن يكون الشركاء المتضامنين فى شركات الأشخاص ومن له حق الإدارة في شركات الأموال ليسوا من العاملين بالحكومة أو القطاع العام

أن يكون الشركاء المتضامنين فى شركات الأشخاص ومن له حق الإدارة في شركات الأموال ليسوا من العاملين بالحكومة أو القطاع العام

أن يكون الشركاء المتضامنين فى شركات الأشخاص ومن له حق الإدارة في شركات الأموال ليسوا من العاملين بالحكومة أو القطاع العام

أن يكون الشركاء المتضامنين فى شركات الأشخاص ومن له حق الإدارة في شركات الأموال ليسوا من العاملين بالحكومة أو القطاع العام

أن لا يكون الشركاء المتضامنين فى شركات الأشخاص ومن له حق الإدارة في شركات الأموال قد سبق لأي منهم أن أشهرإفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

أن لا يكون الشركاء المتضامنين فى شركات الأشخاص ومن له حق الإدارة في شركات الأموال قد سبق لأي منهم أن أشهرإفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

أن لا يكون الشركاء المتضامنين فى شركات الأشخاص ومن له حق الإدارة في شركات الأموال قد سبق لأي منهم أن أشهرإفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

أن لا يكون الشركاء المتضامنين فى شركات الأشخاص ومن له حق الإدارة في شركات الأموال قد سبق لأي منهم أن أشهرإفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

أن لا يكون الشركاء المتضامنين فى شركات الأشخاص ومن له حق الإدارة في شركات الأموال قد سبق لأي منهم أن أشهرإفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

أن لا يكون الشركاء المتضامنين فى شركات الأشخاص ومن له حق الإدارة في شركات الأموال قد سبق الحكم علي أى منهم بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في احدي الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاستيراد والتصدير أو جرائم النقد المنصوص عليها بقانون البنك المركزي المصري أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتبارهة

أن لا يكون الشركاء المتضامنين فى شركات الأشخاص ومن له حق الإدارة في شركات الأموال قد سبق الحكم علي أى منهم بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في احدي الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاستيراد والتصدير أو جرائم النقد المنصوص عليها بقانون البنك المركزي المصري أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتبارهة

أن لا يكون الشركاء المتضامنين فى شركات الأشخاص ومن له حق الإدارة في شركات الأموال قد سبق الحكم علي أى منهم بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في احدي الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاستيراد والتصدير أو جرائم النقد المنصوص عليها بقانون البنك المركزي المصري أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتبارهة

أن لا يكون الشركاء المتضامنين فى شركات الأشخاص ومن له حق الإدارة في شركات الأموال قد سبق الحكم علي أى منهم بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في احدي الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاستيراد والتصدير أو جرائم النقد المنصوص عليها بقانون البنك المركزي المصري أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتبارهة

أن لا يكون الشركاء المتضامنين فى شركات الأشخاص ومن له حق الإدارة في شركات الأموال قد سبق الحكم علي أى منهم بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في احدي الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاستيراد والتصدير أو جرائم النقد المنصوص عليها بقانون البنك المركزي المصري أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتبارهة

أن يكون أحد الوارد اسماؤهم بالسجل التجاري أو المسئول عن التصدير حصل أحدهما علي شهادة مزاولة التصديرمن أحد المراكز المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة

أن يكون أحد الوارد اسماؤهم بالسجل التجاري أو المسئول عن التصدير حصل أحدهما علي شهادة مزاولة التصديرمن أحد المراكز المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة

أن يكون أحد الوارد اسماؤهم بالسجل التجاري أو المسئول عن التصدير حصل أحدهما علي شهادة مزاولة التصديرمن أحد المراكز المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة

أن يكون أحد الوارد اسماؤهم بالسجل التجاري أو المسئول عن التصدير حصل أحدهما علي شهادة مزاولة التصديرمن أحد المراكز المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة

أن يكون أحد الوارد اسماؤهم بالسجل التجاري أو المسئول عن التصدير حصل أحدهما علي شهادة مزاولة التصديرمن أحد المراكز المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة

أن يكون النشاط المثبت في السجل التجاري نشاط التصدير مفتوح وغير محدد بصنف

أن يكون النشاط المثبت في السجل التجاري نشاط التصدير مفتوح وغير محدد بصنف

إذا كانت الشركة خاضعة لقانون الاستثمار٨ لسنة ١٩٩٧ م أو بالقانون رقم ٧٢/٢٠١٧ م

إذا كانت الشركة خاضعة لقانون الاستثمار٨ لسنة ١٩٩٧ م أو بالقانون رقم ٧٢/٢٠١٧ م

إذا كانت الشركة خاضعة لقانون الاستثمار٨ لسنة ١٩٩٧ م أو بالقانون رقم ٧٢/٢٠١٧ م أن يكون النشاط المثبت في السجل التجاري نشاط التصدير مفتوح وغير محدد بصنف

إذا كانت الشركة خاضعة لقانون الاستثمار٨ لسنة ١٩٩٧ م أو بالقانون رقم ٧٢/٢٠١٧ م أن يكون النشاط المثبت في السجل التجاري نشاط التصدير مفتوح وغير محدد بصنف

إذا كانت الشركة خاضعة لقانون الاستثمار٨ لسنة ١٩٩٧ م أو بالقانون رقم ٧٢/٢٠١٧ م أن يكون النشاط المثبت في السجل التجاري نشاط التصدير مفتوح وغير محدد بصنف

إذا كانت الشركة غير خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ المعدل بالقانون رقم ٧٢/٢٠١٧ م أن يكون النشاط المثبت في السجل التجاري نشاط التصدير أو الإتجار أو الإنتاج أو التسويق أو التوزيع أو التوريد

إذا كانت الشركة غير خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ المعدل بالقانون رقم ٧٢/٢٠١٧ م أن يكون النشاط المثبت في السجل التجاري نشاط التصدير أو الإتجار أو الإنتاج أو التسويق أو التوزيع أو التوريد

إذا كانت الشركة غير خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ المعدل بالقانون رقم ٧٢/٢٠١٧ م أن يكون النشاط المثبت في السجل التجاري نشاط التصدير أو الإتجار أو الإنتاج أو التسويق أو التوزيع أو التوريد

إذا كانت الشركة غير خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ المعدل بالقانون رقم ٧٢/٢٠١٧ م أن يكون النشاط المثبت في السجل التجاري نشاط التصدير أو الإتجار أو الإنتاج أو التسويق أو التوزيع أو التوريد

إذا كانت الشركة غير خاضعة لقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ المعدل بالقانون رقم ٧٢/٢٠١٧ م أن يكون النشاط المثبت في السجل التجاري نشاط التصدير أو الإتجار أو الإنتاج أو التسويق أو التوزيع أو التوريد

أن يكون رأس المال المثبت في السجل التجاري لايقل عن ٢٠ ألف جنيه للمشروعات الإنتاجية أو٥٠ ألف جنيه لغيرها من المشروعات الاخرى

أن يكون رأس المال المثبت في السجل التجاري لايقل عن ٢٠ ألف جنيه للمشروعات الإنتاجية أو٥٠ ألف جنيه لغيرها من المشروعات الاخرى

أن يكون رأس المال المثبت في السجل التجاري لايقل عن ٢٠ ألف جنيه للمشروعات الإنتاجية أو٥٠ ألف جنيه لغيرها من المشروعات الاخرى

أن يكون رأس المال المثبت في السجل التجاري لايقل عن ٢٠ ألف جنيه للمشروعات الإنتاجية أو٥٠ ألف جنيه لغيرها من المشروعات الاخرى

أن يكون رأس المال المثبت في السجل التجاري لايقل عن ٢٠ ألف جنيه للمشروعات الإنتاجية أو٥٠ ألف جنيه لغيرها من المشروعات الاخرى

أن تكون الشركة مقيدة في السجل التجاري وحائزة علي بطاقة ضريبية

أن تكون الشركة مقيدة في السجل التجاري وحائزة علي بطاقة ضريبية

أن تكون الشركة مقيدة في السجل التجاري وحائزة علي بطاقة ضريبية

أن تكون الشركة مقيدة في السجل التجاري وحائزة علي بطاقة ضريبية

أن تكون الشركة مقيدة في السجل التجاري وحائزة علي بطاقة ضريبية

ب – مستندات قيد أوأعادة قيد شركات الأشخاص والأموال

أصل نموذج طلب القيد سجل المصدرين مطابق للسجل التجاري موقعاً عليه ممن له حق الإدارة والتوقيع في السجل التجاري أو وكيله أو من يفوضه

صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفرلكل الوارد اسمائهم بالسجل التجاري والأصل للاطلاع

إقرار القيد سجل المصدرين موقعاً عليه أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد وذلك من كل الشركاء المتضامين في شركات الأشخاص أو من له حق الإدارة والتوقيع في شركات الأموال

إذا كان مقدم طلب القيد وكيل أو مفوض

صورة توكيل موثق من الشهر العقاري و الأصل للاطلاع (يقبل حتى وكيل ثانى فقط)

أو أصل تفويض موقعاً عليه ممن له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد

صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر للوكيل أو المفوض والأصل للاطلاع

إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل (إذا كان مقدم طلب القيد وكيلاً)

مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري ساري لمدة لا تقل عن ٩٠ يوم وحديث لم يمر على اصداره اكثر من ٩٠ يوم متضمنا :

رأس المال المقيد به لا يقل عن ٢٠٠٠٠ج ( في حالة المشروعات الإنتاجية) ولا يقل عن ٥٠٠٠٠ج( في حالة المشروعات الأخرى)

نشاط الاتجار أو التصدير أو الإنتاج أو توريد أو توزيع أو تسويق الا لمن يخضع لقانون الاستثمار٨/١٩٩٧ والمعدل بالقانون ٧٢/٢٠١٧ فيجب أن يكون نشاط التصدير مفتوح



صورة البطاقة الضريبية المميكنة سارية ومطابقة للسجل التجاري والأصل للاطلاع أو وثيقة بيانات من مأمورية الضرائب التابع لها الممول (إذا كانت الشركة جديدة ولم تصدرلها بطاقة ضريبية بعد)



أصل شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير علي أن يكون أحد الوارد اسمائهم بالسجل التجاري أو شريك موصي أو موظف بالشركة

أو إيصال سداد رسوم دورة مزاولة التصدير في الهيئة

أو خطاب من المركز الإقليمى لتدريب التجارة الخارجية يفيد بحجز الدورة التدريبية لديها

أو خطاب من الغرفة التجارية يفيد بحجز الدورة التدريبية لديها



صورة إثبات الشخصية للحاصل على شهادة مزاولة التصدير والأصل للاطلاع

إذا كان الحاصل على شهادة مزاولة التصدير موظف بالمنشأة يقدم :-

أصل البرنت التأميني (١س تأمينات)