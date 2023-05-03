يوجد العديد من الاشتراطات والقيود للقيد في سجل المستوردين، يمكنك قراءة هذا المقال لمعرفة تلك الاشتراطات على حسب نوع الشركة.
شروط القيد والمستندات المطلوبة للقيد بسجل المستوردين
اولا شركات الأشخاص
أ- شروط القيد وأعادة القيد شركات الأشخاص
- أن تكون الشركة مقيدة في السجل التجاري وحائزة علي بطاقة ضريبية
- أن يكون قد مضي علي قيد الشركة فى السجل التجارى سنة علي الأقل سابقة علي طلب القيد
- أن لا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن خمسة مليون جنيه
- أن لا يقل رأس المال المدفوع المثبت في السجل التجاري لا يقل عن مليونى جنيه
- أن لا تقل حصة الشركاء المصريين في رأس المال عن ٥١%
- أن يكون مركز الشركة الرئيسي بمصر وتم تأسيسها وفقا لاحكام القوانيين المصرية
- أن يكون من أغراض الشركة من واقع السجل التجاري الاستيراد
- أن يكون قد تم إيداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل بمبلغ مائتى ألف جنيه
- أن يكون المسئول عن الاستيراد مصري الجنسيه
- أن يكون الشركاء المتضامنين أو المسئول عن الاستيراد قد اجتاز أي منهم دورة مزاولة الاستيراد المعتمدة من الوزارة
- أن يكون الشركاء المتضامنين والمسئول عن الاستيراد لم يصدر ضد أي أحد منهم حكم نهائي بارتكاب إحدي جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ما لم يكن قد رد اعتباره
- أن يكون الشركاء المتضامنين والمسئول عن الاستيراد غير أعضاء بمجلس الشيوخ أو النواب أو المجالس الشعبية المحلية أو من المتفرغين للعمل السياسي وذلك طوال مدة عضويتهم أو تفرغهم ما لم يكن منشغلين أصلاً بهذا العمل قبل عضويتهم أو تفرغهم
- أن يكون الشركاء المتضامنين والمسئول عن الاستيراد لم يسبق الحكم علي أي منهم بحكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قوانين التجارة أو قمع الغش والتدليس او التموين او الجمارك او الاستيراد والتصدير او الرقابة علي المعادن الثمينة او الشركات او مكافحة غسل الاموال او حماية حقوق الملكية الفكرية او حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية او البنك المركزي او الضريبه علي القيمة المضافه او الضريبه علي الدخل او حماية المستأن يكونك او في احدي الجرائم المنصوص عليها في المادة ٨ من هذا القانون وذلك كله ما لم يكن قد تم التصالح فيها او رد اعتباره
ب – مستندات قيد أوأعادة قيد شركات الأشخاص
- نموذج طلب القيد موقعا عليه ممن له حق الادارة والتوقيع امام الموظف المختص او موقعا عليه من الوكيل
- مستندات
مطلوب
استيفاءها
من
الوكيل(إذا
كان مقدم
طلب القيد
وكيلا):-
- صورة توكيل موثق من الشهر العقاري و الاصل للاطلاع (يقبل حتى وكيل ثانى فقط)
- صورة بطاقة الرقم قومى او جواز سفر للوكيل والاصل للاطلاع
- اقرار سريان التوكيل موقعا عليه من الوكيل
- المستندات
المطلوبة
من كل
الوارد
اسمائهم في
السجل
التجاري
والمسئول
عن
الاستيراد
- صورة بطاقة الرقم القومي او جواز سفر والاصل
- اقرار الخاص بسجل المستوردين موقع عليه امام الموظف المختص اومصدق على صحة التوقيع من البنك
- مستخرج رسمي من شهادة الميلاد لإثبات الجنسية من المسئول عن الاستيراد فقط
- في حالة الحصول على المجموعة ٦ الخاصة بمنتجات الصناعات الكيماوية اقرار المجموعة ٦ موقعا عليه أمام الموظف المختص ممن له حق الادارة والتوقيع او من الوكيل
- صورة مختومة بختم حي لشعارالجمهورية من عقد الشركة اوعقد تأسيس الشركة والتعديلات التي ادخلت عليه مسجلة ومشهرة ومثبت فى السجل التجارى موضحا فيه ان٥١%من راس المال مملوك لمصريين-نشاط الاستيراد- راس المال المدفوع لا يقل عن مليوني جنيه
- مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري ساري لمدة لا تقل عن ٩٠ يوم وحديث لم يمر على اصداره اكثر من ٩٠ يوم متضمنا مضى سنة على الاقل على القيد في السجل التجاري- نشاط الاستيراد - ٥١%من راس المال مملوك لمصريين- المسئول عن الاستيراد مصري في حالة وجود أجانب-راس المال المدفوع لا يقل عن مليوني ج
- صورة اخر اقرار ضريبي معتمد من مصلحة الضرائب (عليه ختم حي لشعار الجمهورية )موضحا فيه ان حجم الأعمال فى السنة الأخيرة لايقل عن ٥مليون جنيه.
- صورة
البطاقة
الضريبية
مطابقة
لبيانات
السجل
التجاري
والاصل
للاطلاع
أو وثيقة بيانات اساسية للممول من مصلحة الضرائب (إذا كانت الشركة جديدة والبطاقة الضريبية لم تصدر بعد او نشاط الاستيراد غير واضح بالبطاقة الضريبية )
- أصل
شهادة
مزاولة
الاستيراد
باسم احد
الشركاء
المتضامنين
اوالموصيين
او المسئول
عن
الاستيراد
المؤمن
عليه
بالتامينات
الاجتماعية
أو صورة قسيمة سداد رسوم دورة مزاولة الاستيراد في الهيئة
أو خطاب من المركز الاقليمى لتدريب التجارة الخارجية يفيد بحجز الدورة التدريبية لدي المركز
أو خطاب من الغرفة الدجارية يفيد بحجز الدورة التدريبية لديها
- اذا كان
الحاصل على
شهادة
مزاولة
الاستيراد
موظف
بالشركة
يقدم:-
- اصل البرنت التاميني (١س تأمينات)
- صورة بطاقة الرقم قومى او جواز سفر والاصل للاطلاع
- مستخرج رسمى من شهادة الميلاد لاثبات الجنسية
- خطاب من الشركة مختوم بختمها لتحديد المسئول عن الاستيراد المؤمن عليه وانه ما زال يعمل بالشركة
- ايصال
ايداع قيمة
التأمين
٢٠٠٠٠٠
جنيه في
خزينة
الهيئة
بالفيزا
أو خطاب من البنك يفيد ايداع مبلغ التامين في حساب الهيئة
أو خطاب ضمان مصرفي نهائي غير مشروط باسم الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات / ادارة شئون المستوردين / ١ ش معروف تقاطع رمسيس/ قيمة التامين علي بطاقه استيرادية جديدة باسم الشركة طبقا للسجل التجاري/ مدته ٥ سنوات /قيمة التأمين ٢٠٠٠٠٠ج
ثانيا الشركات ذات المسئولية المحدودة
أ- شروط قيد وأعادة قيد شركات المسئولية المحدودة
- أن تكون الشركة مقيدة في السجل التجاري وحائزة علي بطاقة ضريبية
- أن يكون قد مضي علي قيد الشركة فى السجل التجارى سنة علي الاقل سابقة علي طلب القيد
- أن لا يقل حجم الأعمال في السنة الاخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن خمسة مليون جنيه
- أن لا يقل رأس المال المدفوع المثبت في السجل التجاري عن مليونى جنيه
- أن لا تقل حصة الشركاء المصريين في رأس المال عن ٥١%
- أن يكون مركز الشركة الرئيسي جمهورية مصر العربية وتم تأسيسها وفقاً لأحكام القوانيين المصرية
- أن يكون من أغراض الشركة من واقع السجل التجاري الاستيراد
- أن يكون قد تم إيداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل بمبلغ مائتى ألف جنيه
- أن يكون مدير الشركة المسئول عن الاستيراد مصري الجنسية
- أن يكون طالب القيد أو المدير المسئول والعاملون المختصون بالاستيراد قد اجتازوا دورة مزاولة الاستيراد المعتمدة من الوزارة
- أن يكون مديري الشركة والعاملين المسئولين عن الاستيراد لم يصدر ضد أي أحد منهم حكم نهائي بارتكاب إحدي جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ما لم يكن قد رد اعتباره
- أن يكون مديري الشركة والعاملين المسئولين عن الاستيراد غير أعضاء بمجلس الشيوخ أو النواب أو المجالس الشعبية المحلية أو من المتفرغين للعمل السياسي وذلك طوال مدة عضويتهم او تفرغهم مالم يكن منشغلين أصلا بهذا العمل قبل عضويتهم او تفرغهم
- أن يكون مديري الشركة والعاملين المسئولين عن الاستيراد لم يسبق الحكم علي أي منهم بحكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في احدي الجرائم المنصوص عليها في قوانين التجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك او الاستيراد والتصدير أو الرقابة علي المعادن الثمينة او الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية حقوق الملكية الفكرية أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزي أو الضريبة علي القيمة المضافة أو الضريبة علي الدخل أو حماية المستأن يكونك أو في أحدي الجرائم المنصوص عليها في المادة ٨ من هذا القانون وذلك كله ما لم يكن قد تم التصالح فيها أو رد اعتباره
ب – مستندات قيد أوأعادة قيد شركات المسئولية المحدودة
- نموذج طلب القيد موقعاً عليه ممن له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص أو من الوكيل
- مستندات
مطلوب
استيفاءها
من الوكيل
(إن
وجد):-
- صورة توكيل موثق من الشهر العقاري و الأصل للاطلاع (يقبل حتى وكيل ثانى فقط)
- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر للوكيل أو المفوض والأصل للاطلاع
- إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل
- المستندات
المطلوبة
من كل
الوارد
اسمائهم في
السجل
التجاري
والمسئول
عن
الاستيراد
- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر والأصل
- إقرار الخاص بسجل المستوردين موقع عليه أمام الموظف المختص أومصدق على صحة التوقيع من البنك
- مستخرج رسمي من شهادة الميلاد لإثبات الجنسية من المسئول عن الاستيراد فقط
- في حالة الحصول على المجموعة ٦ الخاصة بمنتجات الصناعات الكيماوية إقرار المجموعة ٦ موقعاً عليه ممن له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص أو من الوكيل
- صورة رسمية مختومة بختم حي لشعارالجمهورية من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التي أدخلت عليه مسجلة ومشهرة ومثبت فى السجل التجارى موضحا فية أن ٥١% من رأس المال مملوك لمصريين- نشاط الاستيراد- رأس المال المدفوع لا يقل عن مليوني ج
- مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري ساري لمدة لا تقل عن ٩٠ يوم وحديث لم يمر على اصداره اكثر من ٩٠ يوم متضمنا : مضى سنة على الأقل على القيد في السجل التجاري - نشاط الاستيراد- ٥١%من رأس المال مملوك لمصريين- المسئول عن الاستيراد مصري في حالة وجود أجانب- رأس المال المدفوع لا يقل عن مليوني ج
- صورة أخر إقرار ضريبي معتمد من مصلحة الضرائب (عليه ختم حي لشعار الجمهورية ) موضحاً فيه أن حجم الأعمال فى السنة الأخيرة لايقل عن ٥ مليون جنيه
- صورة
البطاقة
الضريبية
مطابقة
لبيانات
السجل
التجاري
والأصل
للاطلاع
أو وثيقة بيانات أساسية للممول من مصلحة الضرائب (إذا كانت الشركةجديدة والبطاقة الضريبية لم تصدر بعد أو نشاط الاستيراد غير واضح بالبطاقة الضريبية )
- أصل
شهادة
مزاولة
الاستيراد
باسم أحد
الوارد
اسمائهم
بالسجل
التجاري أو
المسئول عن
الاستيراد
المؤمن
عليه
بالتأمينات
الاجتماعية
أو صورة قسيمة سداد رسوم دورة مزاولة الاستيراد في الهيئة
أو خطاب من المركز الإقليمى لتدريب التجارة الخارجية يفيد بحجز الدورة التدريبية لدي المركز
أو خطاب من الغرفة التجارية يفيد بحجز الدورة التدريبية لديها
- إذا كان
الحاصل على
شهادة
مزاولة
الاستيراد
موظف
بالشركة
يقدم:-
- اصل البرنت التاميني (١س تأمينات)
- صورة بطاقة الرقم قومى او جواز سفر والاصل للاطلاع
- مستخرج رسمى من شهادة الميلاد لاثبات الجنسية
- خطاب من الشركة مختوم لتحديد المسئول عن الاستيراد المؤمن عليه وأنه ما زال يعمل بالشركة
- إيصال
إيداع قيمة
التأمين
٢٠٠٠٠٠
جنيه في
خزينة
الهيئة
بالفيزا
أو خطاب من البنك يفيد إيداع مبلغ التامين(٢٠٠٠٠٠ جنيه) في حساب الهيئة
أو خطاب ضمان مصرفي نهائي غير مشروط باسم الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات / إدارة شئون المستوردين / ١ ش معروف تقاطع رمسيس/ قيمة التأمين علي بطاقه استيرادية جديدة باسم الشركة طبقا للسجل التجاري/ مدته ٥ سنوات /قيمة التأمين ٢٠٠٠٠٠ج
ثالثا الشركات المساهمة :
أ- شروط قيد وأعادة قيد شركات المساهمة
- أن تكون الشركة مقيدة في السجل التجاري وحائزة علي بطاقة ضريبية
- أن لا يقل حجم الاعمال في السنة الاخيرة من واقع الاقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن خمسه مليون ج
- أن لا يقل راس المال المصدرالمثبت في السجل التجاري عن خمسة مليون جنيه
- أن لا تقل حصة وأسهم الشركاء المصريين في راس المال المصدرالمثبت في السجل التجاري عن ٥١%
- أن يكون مركز الشركة الرئيسي جمهورية مصر العربية وتم تأسيسها وفقا لاحكام القوانيين المصرية
- أن يكون من اغراض الشركة من واقع السجل التجاري الاستيراد
- أن يكون قد تم ايداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل بمبلغ مائتى الف جنيه
- أن يكون مدير الشركة المسئول عن الاستيراد مصري الجنسيه
- أن يكون احد الوارد اسمائهم بالسجل التجاري او المدير المسئول والعاملون المختصون بالاستيراد قد اجتازوا دورة مزاولة الاستيراد المعتمدة من الوزارة
- أن يكون كل الوارد أسمائهم بالسجل التجاري والعاملين المسئولين عن الاستيراد لم يصدر ضد أي احد منهم حكم نهائي بارتكاب احدي جرائم التفالس بالتدليس او بالتقصير ما لم يكن قد رد اعتباره
- أن يكون كل الوارد أسمائهم بالسجل التجاري والعاملين المسئولين عن الاستيراد غير اعضاء بمجلس الشيوخ او النواب او المجالس الشعبية المحلية او من المتفرغين للعمل السياسي وذلك طوال مدة عضويتهم او تفرغهم مالم يكن منشغلين اصلا بهذا العمل قبل عضويتهم او تفرغهم
- أن يكون كل الوارد أسمائهم بالسجل التجاري والعاملين المسئولين عن الاستيراد لم يسبق الحكم علي اي منهم بحكم نهائي بعقوبة جناية او بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف او الامانة او في احدي الجرائم المنصوص عليها في قوانين التجارة او قمع الغش والتدليس او التموين او الجمارك او الاستيراد والتصدير او الرقابة علي المعادن الثمينة او الشركات او مكافحة غسل الاموال او حماية حقوق الملكية الفكرية او حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية او البنك المركزي او الضريبه علي القيمة المضافه او الضريبه علي الدخل او حماية المستأن يكونك او في احدي الجرائم المنصوص عليها في المادة ٨ من هذا القانون وذلك كله ما لم يكن قد تم التصالح فيها او رد اعتباره
ب – مستندات قيد أوأعادة قيد شركات المساهمة
- نموذج طلب القيد موقعاً عليه أمام الموظف المختص ممن له حق الإدارة والتوقيع أو من الوكيل
- مستندات
مطلوب
استيفاءها
من الوكيل
(ان
وجد):-
- صورة توكيل موثق من الشهر العقاري و الأصل للاطلاع (يقبل حتى وكيل ثانى فقط)
- صورة بطاقة الرقم قومى او جواز سفر للوكيل والاصل للاطلاع
- إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل
- المستندات
المطلوبة
من جميع
الوارد
اسمئهم
بالسجل
التجاري
والمسئول
عن
الاستيراد
- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر والأصل
- اقرار الخاص بسجل المستوردين موقع عليه امام الموظف المختص اومصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد من البنك المركزى
- مستخرج رسمي من شهادة الميلاد لإثبات الجنسية من المسئول عن الاستيراد فقط
- اقرار المجموعة ٦ موقعا عليه امام الموظف المختص ممن له حق الادارة والتوقيع او من الوكيل (في حالة الحصول على المجموعة ٦ الخاصة بمنتجات الصناعات الكيماوية)
- صورة رسمية مختومة بختم حي لشعارالجمهورية من صحيفة الشركات التي نشر بها عقد تأسيس الشركة والتعديلات التي ادخلت عليه مسجلةومشهرة ومثبت فى السجل التجارى موضحا فية ان ٥١%من راس المال مملوك لمصريين-نشاط الاستيراد- راس المال المدفوع لا يقل عن خمسة مليون ج
- مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري ساري لمدة لا تقل عن ٩٠ يوم وحديث لم يمر على اصداره اكثر من ٩٠ يوم متضمنا نشاط الاستيراد من أغراض الشركة-٥١%من راس المال مملوك لمصريين- المسئول عن الاستيراد مصري في حالة وجود أجانب -راس المال المصدرلا يقل عن خمسة مليون جنيه
- صورة اخر اقرار ضريبي معتمد من مصلحة الضرائب (عليه ختم حي لشعار الجمهورية ) موضحا فية ان حجم الأعمال فى السنة الأخيرة لايقل عن ٥مليون جنيه
- صورة
البطاقة
الضريبية
مطابقة
لبيانات
السجل
التجاري
والاصل
للاطلاع
أو وثيقة بيانات اساسية للممول من مصلحة الضرائب (إذا كانت الشركةجديدة والبطاقة الضريبية لم تصدر بعد او نشاط الاستيراد غير واضح بالبطاقة الضريبية )
- أصل
شهادة
مزاولة
الاستيراد
باسم احد
الوارد
اسمائهم
بالسجل
التجاري او
المسئول عن
الاستيراد
المؤمن
عليه
بالتامينات
الاجتماعية
أو صورة قسيمة سداد رسوم دورة مزاولة الاستيراد في الهيئة
أو خطاب من المركز الاقليمى لتدريب التجارة الخارجية يفيد بحجز الدورة التدريبية لدي المركز
أو خطاب من الغرفة الدجارية يفيد بحجز الدورة التدريبية لديها
- يجب ان
يتم ذكر اسم
الحاصل على
شهادة
مزاولة
االاستيراد
بالسجل
التجاري
وفي حالم لم
يتم ذكره
فيجب ان
يكون موظف
بالشركة
يقدم:-
- اصل البرنت التاميني (١س تأمينات)
- صورة بطاقة الرقم قومى او جواز سفر والاصل للاطلاع
- مستخرج رسمى من شهادة الميلاد لاثبات الجنسية
- خطاب من الشركة مختوم لتحديد المسئول عن الاستيراد المؤمن عليه وانه ما زال يعمل بالشركة
- ايصال
ايداع قيمة
التأمين
٢٠٠٠٠٠
جنيه في
خزينة
الهيئة
بالفيزا
أو خطاب من البنك يفيد ايداع مبلغ التامين في حساب الهيئة
أو خطاب ضمان مصرفي نهائي غير مشروط باسم الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات / ادارة شئون المستوردين / ١ ش معروف تقاطع رمسيس/ قيمة التامين علي بطاقه استيرادية جديدة باسم الشركة طبقا للسجل التجاري/ مدته ٥ سنوات /قيمةالتأمين ٢٠٠٠٠٠ج .
للمستورد الحق فى قيد المجموعات التى يطلبها حسب نشاط الإستيراد بالسجل التجاري
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.