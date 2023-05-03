أن يكون كل الوارد أسمائهم بالسجل التجاري والعاملين المسئولين عن الاستيراد لم يصدر ضد أي احد منهم حكم نهائي بارتكاب احدي جرائم التفالس بالتدليس او بالتقصير ما لم يكن قد رد اعتباره

أن يكون كل الوارد أسمائهم بالسجل التجاري والعاملين المسئولين عن الاستيراد لم يصدر ضد أي احد منهم حكم نهائي بارتكاب احدي جرائم التفالس بالتدليس او بالتقصير ما لم يكن قد رد اعتباره

أن يكون كل الوارد أسمائهم بالسجل التجاري والعاملين المسئولين عن الاستيراد لم يصدر ضد أي احد منهم حكم نهائي بارتكاب احدي جرائم التفالس بالتدليس او بالتقصير ما لم يكن قد رد اعتباره

أن يكون كل الوارد أسمائهم بالسجل التجاري والعاملين المسئولين عن الاستيراد لم يصدر ضد أي احد منهم حكم نهائي بارتكاب احدي جرائم التفالس بالتدليس او بالتقصير ما لم يكن قد رد اعتباره

أن يكون كل الوارد أسمائهم بالسجل التجاري والعاملين المسئولين عن الاستيراد لم يصدر ضد أي احد منهم حكم نهائي بارتكاب احدي جرائم التفالس بالتدليس او بالتقصير ما لم يكن قد رد اعتباره