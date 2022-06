ARTICLE

Sitten kun kuitenkin aina käy niin, että sopimuksen laatimisessa on epäonnistuttu ja erimielisyys sopimustulkinnasta on syntynyt, niin hyvin inhimillistähän on ulkoistaa kaikki syyllisyys tapahtuneesta itsensä ulkopuolelle. Tällöin tuttuakin tutumpi selviytymisstrategia on todeta neuvottelukumppanin kanssa, että emmehän me onneksi tässä riitele, vaan asiathan tässä riitelevät.

Toinen yleisimmistä erimielisyyden syntysyistä on sopimuksen epäselvä muotoilu. Valitettavan paljon olen nähnyt sopimuksia, joiden sanamuodosta on mahdoton ulkopuolisena sanoa, mitä sopimuksella tai sen yksittäisellä lausekkeella on tarkoitettu. Osapuolten mielestä sopimuslauseke on saattanut sopimuksentekohetkellä vaikuttaa hyvinkin selvältä molemmille osapuolille, mutta kumpikin on vain ymmärtänyt sen eri tavalla.

