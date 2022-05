ARTICLE

Ylivoimaiseen esteeseen on aina varauduttava, sillä nykymaailmassa se saattaa kohdata huomenna. Asianmukainen riidanratkaisulauseke on myös omiaan ennalta ehkäisemään erimielisyyksien eskaloitumista. Jos vastapuolella on vaarana, ettei asiasta alkava oikeudenkäynti päätykään edullisesti, sille on tällöin eduksi pyrkiä välttämään konfliktia viimeiseen asti ja noudattaa sopimusta tunnollisesti. Näin ollen myös riidanratkaisulausekkeella voi olla ennaltaehkäisevä vaikutus, ja siksi se kannattaa kirjoittaa huolella.

Siitä mihin etiikka päättyy, juridiikka alkaa. Niin kauan kuin olemme ihmisten kesken tekemisissä, sopimuksia tehtäessä on aina varauduttava myös siihen, ettei toinen osapuoli toimi niin kuin me toivoimme sen toimivan. Siksi sopimus on aina tehtävä kirjallisesti, ja siihen on aina yksiselitteisesti ja erityisellä huolellisuudella kirjattava, mitä tehdään, kun tilanne muuttuu, tai toinen ei täytä sopimusvelvoitteitaan.

Venäjän tilanne on jälleen kerran osoittanut, että sopimuksia laadittaessa on kyettävä etukäteen varautumaan siihen, ettei kaikki välttämättä mene niin kuin on suunniteltu. On kyettävä varautumaan siihen, että se, minkä ei koskaan uskottu tapahtuvan, tapahtuu huomenna.

Samat lainalaisuudet pätevät aina, kun kyse on ihmisten välisestä kanssakäymisestä. Kun ihminen on tekemässä päätöksiä, mukana on aina inhimillinen tekijä. Samat inhimilliset tekijät ovat kuvassa, kun tavoitellaan omaa etua, pönkitetään egoa, alistetaan kumppania, olipa kyse sitten yksityishenkilöstä, yhtiöstä tai valtiosta, jonka johdossa on ihminen.

