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كسب الملكية بالتقادم، هو سبب من الأسباب القانونية الناقلة لملكية العقار لانقضاء حق سكت عنه صاحبه عند اقتضاءه أو استعماله مدة معينة، وبموجبه يؤول للحائز حق الملكية بمجرد حوزته للعقار حيازة مادية لمدة خمسة عشر عاماً مقترنة بنية التملك لحسابه وليس لحساب الغير.

ويكتسب حق الملكية على سند من حسن النية والحيازة المستمرة الهادئة غير الخافية او الغامضة؛ اذ ان لا تكن الحيازة سنداً للملكية متى كانت عرضية أو حصل عليها الشخص بالإكراه وظل محتفظا بها تحت هذا الإكراه، أما إذا انتهى الإكراه وبقي الحائز مستمرا في حيازته فإن الحيازة تصبح هادئة صالحة لإنتاج أثارها دون الحاجة الى دليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.

واستمرار الحيازة دون انقطاع لمدة خمسة عشر عاماً يعتبر ناقلا للملكية فضلا عن كفايته بذاته سندا صالحا للإحتجاج به ويجوز التمسك بهذا الاكتساب عن طريق الدفع أو الدعوى ، ويرجع تاريخ الكسب إلى وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم ، إلا أنه من شروط التملك بوضع اليد أن يكون العقار محل الحيازة مما يجوز اكتساب ملكيته بالتقادم، والا تكون الحيازة وقتية وأن تكون خالية من العيوب.

ولا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من وقت علمه بأن حيازته اعتداء على حق الغير او من وقت إعلانه بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى.

والأصل في الحيازة انها لصاحب اليد، إلا أنه يجوز للخلف الخاص فى جميع الأحوال باعتباره خلفا للبائع ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته لكسب ملكية العقار بالتقادم بشرط الا تقل مدة الحيازتين عن خمس عشرة عاما.

وتجدر الاشارة انه فى الحالات التى تزول فيها ملكية البائع للشئ، فإنه متى توافرت الشروط القانونية لوضع اليد فيعد ذلك سبباً يكفي بذاته لكسب الملكية مستقلاً عن عقد البيع الباطل.

ونشير هنا إلى أحد القضايا التي باشرها مكتبنا، حيث زالت ملكية بائع العقار بحكم قضائى فى خصومة فيما بينه وبين اخرين، ولم يكن مشترى العقار طرفا فى تلك الخصومة، ثم فوجئ المشترى بدعوى باسترداد العقار بناء على زوال ملكية البائع له

رابط القضية

وأمام المحكمة تمسك ماهر ميلاد اسكندر محامى المشتري بوضع اليد لمدة تجاوز خمسة عشر عاماً وطلب الحكم بتثبيت ملكية العقار بالتقادم باعتباره سببا يكفى بذاته لكسب الملكية وأنه حاز العقار مدة تزيد عن خمسة عشر عاما دون انقطاع حيازة خالية من العيوب؛ فقضت المحكمة بذلك على سند من أن المدعى وسلفه قد حازَ العقار بنية التملك حيازة هادئة و ظاهرة وغير غامضة ومستمرة مدة تزيد عن خمسة عشر عاما قبل إثارة النزاع حول الملكية.

الهدف من المقال، ان وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد لذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها.

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