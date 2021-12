ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Ce document reprend également des extraits de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées, la législation relative au registre des bénéficiaires effectifs et des extraits du Code civil et du Code pénal relatifs aux sociétés.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Corporate/Commercial Law from Luxembourg

8 Ways Good Corporate Governance Creates Company Value Ocorian Put simply, corporate governance is a framework by which a company is controlled and directed in the most effective way.

I've Got The Power: Saunders V Vautier In The Context Of Massively Discretionary Trusts Walkers In two judgments in 2019 and 2020, the Guernsey Court of Appeal upheld the judgment of the Guernsey Royal Court in Rusnano Capital AG (in liquidation) v Molard International (PTC) Limited and...

Payment Of Dividends And Distributions By A Guernsey Company Carey Olsen This briefing note explains the distinction between the concepts of dividends and distributions before setting out the main steps involved in paying out dividends and distributions under The Companies (Guernsey) Law.

Environmental, Social & Governance Law 2022 Maples Group The ESG framework in Luxembourg comprises a number of EU regulations, EU legislative measures amending existing regulatory frameworks, national legislation and regulatory guidance, including...

Outlook From Offshore: How ESG Is Changing The Narrative Ogier The offshore industry is thriving but ESG is adding new priorities both to transactions and to the way firms are being run.