Met dit arrest van de Hoge Raad is de aardverschuiving, die na het verschijnen van de conclusie van de A-G werd verwacht (of gevreesd?), uitgebleven. Het zal een opluchting zijn voor opdrachtgevers en zzp'ers dat de Hoge Raad niet meegaat in de conclusie van de A-G dat inbedding van de werkzaamheden van een zzp'er in de organisatie van de werkverschaffer niet op zichzelf doorslaggevend is voor het bestaan van een gezagsverhouding en daarmee een arbeidsovereenkomst, zoals door de A-G werd betoogd.

Er moet echter worden gewaakt voor teveel optimisme. Hoewel de 'inbedding' van het werk en de werkende in de organisatie van de werkverschaffer volgens de Hoge Raad niet op zichzelf doorslaggevend is voor de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst, speelt deze wel een belangrijke rol. De omstandigheid dat de werkzaamheden van een zzp'er tot de kernactiviteiten van een onderneming kunnen worden gerekend en de zzp'er dezelfde werkzaamheden verricht als personeel in loondienst, hetgeen bijvoorbeeld in de zorg in de regel het geval is, kan er wel toe leiden dat eerder dan voorheen wordt aangenomen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dit dient echter per zzp'er te worden beoordeeld aan de hand van alle relevante feiten en omstandigheden van het geval. Ten Holter Noordam advocaten is u bij die beoordeling uiteraard graag van dienst.

De exacte consequenties van het arrest zijn op dit moment dan ook nog niet volledig te overzien. Daarnaast buigt – zoals de Hoge Raad al overweegt – momenteel ook de wetgever zich over dit vraagstuk en kan op termijn nieuwe wetgeving worden verwacht. Het laatste woord over de rechtspositie van zzp'ers is dan ook nog zeker niet gesproken.

Wij zullen u op onze website op de hoogte houden van alle relevante ontwikkelingen. Wij nodigen u bovendien graag uit om deel te nemen aan het speciaal ingelaste webinar waarin mijn collega's Pieter van den Brink en Alex Olsthoorn u over de gevolgen van het Deliveroo-arrest zullen bijpraten. U kunt zich kosteloos aanmelden via onderstaande knop.