Q1 – Fälle der Befreiung von der Arbeitserlaubnis

Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen die Arbeitserlaubnis gemäß dem Arbeitsgesetzbuch 2019 und dem Regierungsdekret 152/2020/ND-CP vom 30. Dezember 2020 (Dekret 152) nicht erforderlich ist.

Nachfolgend möchten wir diese allgemein zusammenfassen. Wir geben Stellungnahmen und beraten Sie gerne von Fall zu Fall, vorbehaltlich einer umfassenden Prüfung Ihrer spezifischen Situation.

Q2 – Wie man in Vietnam eine Bescheinigung über die Befreiung von der Arbeitserlaubnis erhält

Wir möchten das schrittweise Verfahren zur Erlangung einer Freistellungsbescheinigung für die Arbeitserlaubnis im Folgenden zusammenfassen.

Hinweis: Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen eine Bescheinigung über die Befreiung von der Arbeitserlaubnis nicht erforderlich ist, z. B. wenn ein Expat einen vietnamesischen Staatsbürger heiratet und in Vietnam wohnen möchte. In diesem Fall ist der Arbeitgeber lediglich verpflichtet, dem DOLISA mindestens drei Tage vor Arbeitsantritt des Expatriates eine Mitteilung über die Beschreibung des Kandidaten vorzulegen.

Q3 – Wie man Investor Visum in Vietnam bekommt, wenn ein Ausländer Investor ist. Bitte informieren Sie sich über die erforderlichen Unterlagen und Verfahren.

Gemäß dem Gesetz über Einreise, Ausreise, Transit und Aufenthalt von Ausländern in Vietnam vom 14. Juni 2014 (in seiner jeweils geänderten und ergänzten Fassung) gibt es vier (4) Typen von Investorenvisa in Vietnam:

Q4 – Was ist zu tun nach der Erteilung der Arbeitserlaubnis?

Arbeitgeber und Expat müssen einen Arbeitsvertrag nach vietnamesischem Recht abschließen.

Die Laufzeit des Arbeitsvertrags muss mit der Laufzeit der erteilten Arbeitserlaubnis übereinstimmen.

Der Arbeitgeber schickt das unterzeichnete Labor oder den Vertrag an die zuständige Behörde, die die Arbeitserlaubnis erteilt hat. Der Arbeitsvertrag muss im Original oder als beglaubigte Kopie vorliegen. Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtung wird eine Strafe von bis zu 6 Mio. VND (entspricht 250 US$) verhängt.

Q5 – Gibt es einen unbefristeten Arbeitsvertrag für im Ausland tätige Arbeitnehmer?

Lokale Arbeitnehmer: Erster befristeter Arbeitsvertrag von bis zu 36 Monaten -> Zweiter befristeter Arbeitsvertrag von bis zu 36 Monaten -> Unbefristeter Arbeitsvertrag.

Ausländische Arbeitnehmer: Mehrere befristete Arbeitsverträge. Die Laufzeit des Arbeitsvertrags muss mit der Laufzeit der erteilten Arbeitserlaubnis übereinstimmen.

Q6 – Kann ein ausländischer Investor, der im Ruhestand ist (> 60 Jahre alt), mit einem Investorenvisum legal in Vietnam leben?

Ja.

Der Begriff "ausländischer Investor", wie er in Paragraph 19 Artikel 3 des Investitionsgesetzes vom 17. Juni 2020 definiert ist, ist eine Person, die eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, oder eine Organisation, die nach ausländischem Recht gegründet wurde und in Vietnam geschäftliche Investitionen tätigt.

Soweit uns bekannt ist, gibt es keine gesetzlichen Altersbeschränkungen für ausländische Investoren. Somit kann sich ein ausländischer Einzelinvestor, der das gesetzliche Rentenalter überschritten hat, legal in Vietnam aufhalten, sofern es ihm gelingt, (i) ein gültiges Investorenvisum oder (ii) eine gültige temporäre Aufenthaltskarte (TRC) mit dem Symbol "DT" zu erhalten.

