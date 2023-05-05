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الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء :

يهدف الإتحاد إلي تنظيم مهنة المقاولات في مصر ورعاية مصالح أعضائه وتمثيلهم أمام الجهات المختصة وتحقيق الأهداف العامة للدولة وتنفيذ المشروعات العامة ، علماً بأن كافة عقود المقاولات المبرمة داخل جمهورية مصر العربية والتي تكون بطبيعة الحال أحد أطرافها مقاول بغض النظر عن الشكل القانوني له يتعين أن يكون عضو في الإتحاد والذي يعتبر هو المتحدث الرسمي عن حقوق المقاولين في تعاملاتهم مع كافة الجهات الحكومية والغير حكومية ، كما أن الإتحاد ينظم القواعد واجبة الإتباع طبقاً لأصول وأعراف مهنة المقاولات سواء ما بين المقاولين أنفسهم أو ما بين المقاولين والغير، وسنكتفي بتوضيح القواعد المنظمة .

أولاً : الأوراق المطلوبة لقيد الشركات الأجنبية بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء :

1- طلب القيد بالإتحاد وتستوفي جميع النماذج والصفحات وتؤيد بالمستندات .

2- السجل التجاري للشركة في الخارج موثق من السفارة المصرية ومترجم إلي اللغة العربية .

3- تصنيف وترتيب الشركة في الخارج موثق من السفارة المصرية ومترجم إلي اللغة العربية .

4- أخر ميزانية للشركة مرفق بها تقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات معتمد من المحاسب القانوني وموثق من السفارة المصرية .

5- بيان معتمد من الشركة بعدد المهندسين والمحاسبين والإداريين والقانونيين والعمالة الفنية والحرفيين موثق من السفارة المصرية .

6- بيان معتمد من الشركة بالمعدات معتمدة من المحاسب القانوني ومقيمة مالياً موثقة من السفارة المصرية .

7- سابقة الأعمال مؤيدة من جهات الإسناد خلال الخمس سنوات الماضية والأعمال الجارية خلال السنة الأخيرة كل تخصص علي حدة مؤيد بالعقود وشهادات إنتهاء العمل موثق من السفارة المصرية .

8- الأعمال التي سيتم إسنادها للشركة ، أو عقد المقاولة المبرم بين المقاول وأي جهة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.

- إذا كان التعاقد مع جهة حكومية يجب أن يكون العقد مختوماً بختم الجمهورية .

- إذا كان التعاقد مع جهة غير حكومية يتم تقديم نسخة من السجل التجاري للشركة المتعاقد معها .

ثانيا :- بعد تقديم الأوراق للإتحاد يتم دخول الشركة في لجنة هيئة المكتب في المواعيد المقررة للإنعقاد ، ثم يقوم الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بتسليمنا خطاب موجه لسجل تجاري هيئة الإستثمار بطلب قيد فرع الشركة الأجنبية بالسجل التجاري .

ثالثا :- عرض ما تنتهى اليه اللجنة الرئيسية لقيد وتصنيف وترتيب أعضاء الاتحاد على هيئة المكتب فى اول جلسة تالية لذلك لإبداء رأيها النهائي فى هذا الشأن .

رابعا :- بعد موافقة هيئة المكتب على قبول المقاول ( بصفة مبدئية ) يطلب منه خطاب الدعوة للتقدم بالعطاء فى المناقصة التى يرغب فى التقدم اليها او موافاة الإتحاد بخطاب من جهة الإسناد يفيد بعدم ممانعتها لتقدمه بعطائه فى المناقصة المذكورة .

خامسا :- يلتزم المقاول عند ذلك بتوريد مبلغ ۱۱۰۰۰ جنيه ( فقط احدى عشر الفا من الجنيهات ) بخزينة الإتحاد منها ألف جنية كرسم قيده فى الاتحاد وعشرة الاف جنيها قيمة الاشتراك السنوى من تاريخ تقدمه بمستنداته حتى ۳۱ ديسمبر من ذات العام .

سادسا :- يتم تسليم المقاول خطاب من الاتحاد يفيد بالموافقة على انه يسمح له بالتقدم للعطاء الوارد بخطاب الدعوة او بما يفيد بعدم ممانعته من تقدمه للعطاء على ان يتضمن خطاب الاتحاد نصاً صريحاً يؤكد على أنه يجب ألا تقل قيمة العملية المتقدم لها عن اربعين مليونا من الجنيهات وان يشاركه عضو عامل مصرى بنسبة لا تقل عن 51% من قيمة العطاء المتقدم له (الإستثناء الخاص بالدولة الروسية وهو إستثناء أن يكون تنفيذ الأعمال بنسبة 1% لمقاول مصري) .

الأوراق المطلوبة لإستخراج بطاقة عضوية الإتحاد بالنسبة للشركات الاجنبية:

1- طلب استخراج بطاقة عضوية يتضمن التوكيل .

2- عقد المشروع .

3- خطاب من المالك يفيد ببداية المشروع وتاريخ انتهائه .

4- مستخرج حديث من السجل التجاري صادر من هيئة الأستثمار يشمل المشروع المسند .

5- تنفيذ الأعمال بنسبة 51% للمقاول المصري (الإستثناء الخاص بالدولة الروسية وهو إستثناء أن يكون تنفيذ الأعمال بنسبة 1% لمقاول مصري).

الأوراق المطلوبة لتجديد بطاقة عضوية الأتحاد :

1- طلب تجديد بطاقة يتضمن التوكيل .

2- عقد المشروع .

3- خطاب من المالك يفيد إستمرار العمل / نسبة إكتمال المشروع / تاريخ بداية ونهاية المشروع .

4- مستخرج حديث من السجل التجاري .

5- أخر مستخلص تجاري وصورة من التأمينات الإجتماعية .

6- تنفيذ الأعمال بنسبة 51% للمقاول المصري (الإستثناء الخاص بالدولة الروسية وهو إستثناء أن يكون تنفيذ الأعمال بنسبة 1% لمقاول مصري).

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.