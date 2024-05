ARTICLE En Belgique, Il N'y A Pas De Citoyens De Second Ordre X Xirius More Contributor Le 21 mars 2024, la Cour constitutionnelle a suspendu l'article 13 de la loi du 25 décembre 2023 « modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et modifiant l'ancien code civil...

Authors

