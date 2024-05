Het stikstofdecreet is goedgekeurd in het Vlaams Parlement ondanks de bezwaren van de Raad van State

De afdeling Wetgeving van de Raad van State had op 22 januari 2024 een kritisch advies overgemaakt over de amendementen nrs. 1 t.e.m. 10 op het voorstel van Vlaams stikstofdecreet. In dit advies van de afdeling Wetgeving werd benadrukt dat de voorgestelde maatregelen niet in overeenstemming zijn met de Europese Habitatrichtlijn en werd de kritiek op een aantal sleutelelementen van het decreet herhaald.

De Raad bekritiseerde met name het gebruik van de impactscore, die de bijdrage van een project aan de stikstofbelasting op een natuurgebied aangeeft. Deze score zou immers niet pertinent kunnen worden toegepast. Daarnaast uitte de Raad bezorgdheid over de drempelwaarden, die bepalen of een bedrijf of landbouwer vrijgesteld kan worden van een milieuonderzoek, omdat deze niet representatief zouden zijn. Ook bleef de eerdere kritiek op de vergunningsverlening "op krediet", waarbij vergunningen worden verleend zonder zekerheid over een toekomstige daling van stikstofuitstoot, bestaan.

De Vlaamse meerderheidspartijen hebben gisterenavond de tekst van het decreet evenwel goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

Of het decreet lang in voege zal zijn, is maar zeer de vraag. De Boerenbond gaf immers reeds uitdrukkelijk aan het decreet te zullen aanvechten bij het Grondwettelijk Hof.

Wordt ongetwijfeld vervolgd. ✍

Originally published 25 January 2024.

