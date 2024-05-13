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13 May 2024

Обзор: О Введении Экстренных Фитосанитарных Мер В ЕАЭС

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GRATA International
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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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19 апреля 2024 года Казахстан ратифицировал Протокол о внесении изменений в Договор о Еk
Kazakhstan Government, Public Sector
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19 апреля 2024 года Казахстан ратифицировал Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском Экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС был подписан 25 мая 2023 года (далее - "Протокол") и направлен на устранение отдельных пробелов в законодательстве ЕАЭС.

Протоколом установлена возможность введения экстренных фитосанитарных мер в отношении вредных организмов, которые не включены в единый перечень карантинных объектов ЕАЭС. Экстренные фитосанитарные меры применяются на период до включения вредного организма в соответствующий перечень, либо до получения результатов анализов, которые подтверждают отсутствие фитосанитарного риска в отношении конкретного объекта.

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Authors
Photo of Assel Ilyassova
Assel Ilyassova
Photo of Kamila Urazalina
Kamila Urazalina
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ARTICLE
13 May 2024

Обзор: О Введении Экстренных Фитосанитарных Мер В ЕАЭС

Kazakhstan Government, Public Sector
Contributor
GRATA International logo
GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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