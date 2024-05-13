19 апреля 2024 года Казахстан ратифицировал Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском Экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС был подписан 25 мая 2023 года (далее - "Протокол") и направлен на устранение отдельных пробелов в законодательстве ЕАЭС.

Протоколом установлена возможность введения экстренных фитосанитарных мер в отношении вредных организмов, которые не включены в единый перечень карантинных объектов ЕАЭС. Экстренные фитосанитарные меры применяются на период до включения вредного организма в соответствующий перечень, либо до получения результатов анализов, которые подтверждают отсутствие фитосанитарного риска в отношении конкретного объекта.

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