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未来，全球合规立法预计将收紧，这对商业复杂性意味着什么？ TMF Group《2023年全球商业复杂性指数》（GBCI 2023）探讨了三大主题，其中第二个主题将探索地缘政治局势如何加速法律法规变更，以及日益增加的合规要求如何提升部分司法管辖区的吸引力。

全球合规要求与2022年保持一致

合规要求，例如报告最终实益拥有人（UBO）和重要控制人（PSC），旨在确保企业和企业管理者在境外司法管辖区注册和经营时保持公开透明。多年来，合规要求一直是全球合规流程的核心。要求向中央登记机构提供UBO和/或PSC信息的司法管辖区比例与上年几乎持平，约占七成（71%）。

所有司法管辖区都至少已在部分行业推行了解您的客户（KYC）和反洗钱（AML）等法规。近年来的经验表明，这类法规能有效稳定地督促企业保持运营透明度和安全性。

随着时间的推移，这些法规往往变得更加严格。例如，香港的尽职调查、KYC要求和交易监控要求不断收紧，大幅增加了客户的尽职调查负担。与此同时，香港企业服务提供商为客户开展的活动也受到更严密的监控，尤其是支付相关活动。

这类全球法规会带来更多本地化复杂性。例如，墨西哥于2022年1月出台了UBO报告要求，涉及大量信息的收集，极大地增加了客户的报告负担。此外，由于要求不明确，其解读也会出现差异。公证处可能因此驳回企业的注册申请。

"为响应广泛的国际规则和法令，地方法规的数量不断增加，应对起来非常复杂。" TMF Group德国办事处专家

全球监管负担预计将加重

虽然全球合规监管的实施力度总体平稳，但各司法管辖区注意到，KYC和UBO报告等合规要求正在收紧。鉴于俄乌冲突等地缘政治的紧张局势，这一趋势仍将延续。

全球紧张局势推动了对提高透明度以及了解司法管辖区具体投资者的需求，因此仅13%的地区预计合规监管不会收紧。

库拉索岛对俄罗斯企业和个人的制裁意味着KYC检查变得更加详细和严格，这为俄资企业带来了复杂性。由于俄乌冲突的影响波及全球，英国、匈牙利、澳大利亚和马来西亚等司法管辖区也采取了同样的措施。

值得一提的是，塞尔维亚等司法管辖区未对俄罗斯企业和个人实施任何制裁或增加全球合规要求，因此这些地区对俄罗斯投资更具吸引力。由此可见，在这一充满挑战的时期，司法管辖区可采取不同措施，并借此影响当地的商业复杂性和吸引力。

日益增加的报告要求会对国际扩张目标产生影响

43%的司法管辖区预计在未来一年内，企业的监管合规报告会增加。企业可能会难以理解和履行新的报告要求。五分之一（21%）的司法管辖区预计，除了出台新规，报告的速度要求也会提高。这将意味着，企业不仅必须应对更大的报告需求，而且可能必须以比以前更快的方式完成。

这种变化使客户感受到了压力。仅24%的司法管辖区表示，客户对增加的报告要求普遍有所准备，因此并未感到压力。31%的司法管辖区表示，客户普遍没有做好准备，甚至对即将到来的复杂性毫无察觉。

由于压力和复杂性的增加，近半数（48%）的司法管辖区表示，至少部分企业将重新考虑其扩张目标。例如，暂停在全球合规报告要求严苛的司法管辖区内注册，或另寻法规更宽松的司法管辖区。这表明，全球合规立法和报告能够产生实质性影响并削弱司法管辖区的吸引力，将企业推向他处。

"我们发现，所有国家的全球监管提案都在增加，而不只是土耳其。适应这些当地提案是合规服务提供商和客户面临的主要挑战。" TMF Group土耳其办事处专家

全球合规要求可为高净值个人提供稳定性和安全性

UBO、KYC和AML等全球合规要求会给企业带来复杂性，而有意进行跨境投资的客户会因此感到顾虑。然而，全球合规要求的地位仍将持续提升，这点不可避免。某些司法管辖区在这方面已相当成熟，尤其在欧盟，多个司法管辖区均遵循统一的标准。这意味着跨国企业在进入新司法管辖区时，可能已熟知某些合规要求。不过其中的细微差别仍需企业花时间去理解，从而带来一定复杂性。

虽然全球合规措施会增加复杂性，但同时也能提升司法管辖区的吸引力，尤其能吸引重视安全性的PWFO个人。例如，新加坡稳健的监管框架和政治局势是吸引外国投资的关键因素，而当地的税收优惠计划也颇受高净值个人的青睐。

立法转折对近15%的司法管辖区产生了影响

尽管稳定、一致的合规要求在全球范围内日益受到重视，但部分司法管辖区在过去12个月内仍出现了立法转折。

超过十分之一（14%）的司法管辖区出现立法转折。例如，2022年，英国经历了前所未有的政治动荡，数条立法出台后又被推翻，其中大多与税收有关。

中国政府原定于2022年1月终止外籍雇员享有的股息和年终奖优惠税率及免税福利，但后又撤回了该决定。尽管这一转折对外籍雇员和跨国企业有利，但政府的前后决策大相径庭，企业难以及时调整，进而增加了复杂性。

未来，面对动荡的地缘政治局势和不断变化的全球商业环境，政府立法可能还会出现转折。不过，全球合规和立法日益受到重视，有望在充满挑战的时期稳定局面。尽管复杂性也会随之增加，但跨国企业进入新司法管辖区和推进国际扩张的过程也将变得一致且可预测。

2023年全球商业复杂性指数

本文摘自TMF Group的最新报告：《2023全球商业复杂性指数》。

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Originally published 06 July 2023

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