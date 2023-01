Download the English version here

Contents

Arendt Case Review is a newsletter designed by the Arendt Litigation Group to inform you about recent decisions of the Luxembourg and/or European courts.

Administrative law

– Right of the citizen to be heard

Commercial law

– Applicable evidence regime

– RCS - cancellation of a filing

Civil law

– Cassation proceedings - res judicata

European law

– Anti-Money Laundering Directive - register of beneficial owners

Civil procedure

– Interpretative decision

– Allegation of forgery

Taxation

– Super-reduced VAT

Labour law

– Licenciement – délégué du personnel

News - upcoming seminars

– 11 January 2023 – On site seminar – Les midis de l'entreprise

En janvier, je m'attaque aux impayés ! Les 3 étapes d'un recouvrement de créances réussi

Learn more and register here

– 2 February 2023 – On site seminar – Arendt Case Law Forum

Criminal Law: overview of recent case law

Learn more and register here



Télécharger la version française ici

Sommaire

Arendt Case Review est une newsletter conçue par Arendt Litigation Group pour vous informer de décisions récentes rendues par les juridictions luxembourgeoises et/ou européennes.

Droit administratif

– Droit de l'administré d'être entendu

Droit commercial

– Régime de preuve applicable

– RCS – annulation d'un dépôt

Droit civil

– Procédure en cassation – autorité de la chose jugée

Droit européen

– Directive anti-blanchiment – registre des bénéficiaires effectifs

Procédure civile

– Décision interprétative

– Inscription en faux

Fiscalité

– TVA super-réduit

Droit du travail

– Licenciement – délégué du personnel

Actualités - prochains séminaires



– 11 Janvier 2023 – Séminaire sur site – Les midis de l'entreprise

En janvier, je m'attaque aux impayés ! Les 3 étapes d'un recouvrement de créances réussi

En savoir plus et vous inscrire ici

– 2 Février 2023 – Séminaire sur site – Arendt Case Law Forum

Criminal Law: overview of recent case law

En savoir plus et vous inscrire ici

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.