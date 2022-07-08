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Арбитраж, будучи эффективным альтернативным способом разрешения споров, активно используется субъектами правоотношений, в частности иностранными инвесторами. Предпосылкой к разрешению спора в арбитражном порядке, без которой фактически обращение в арбитраж невозможно, является арбитражное соглашение. От корректности и содержания арбитражного соглашения во многом зависит возможность рассмотрения спора в арбитраже. В связи с этим, крайне важной задачей на стадии заключения контракта или формирования отдельного документа, предусматривающего передачу спора в арбитражный орган, является составление правильного арбитражного соглашения.

На практике многие проблемы с арбитражным разбирательством возникают вследствие отсутствия понимания в полной мере природы, роли и механизма работы арбитража. В Республике Казахстан арбитражи могут существовать в виде арбитражей, образованных специально для рассмотрения конкретного спора (так называемые «арбитражи ad hoc»), или в виде институциональных постоянно действующих арбитражей. Особый интерес представляет Международный арбитражный центр при МФЦА, который не подчиняется нормам национального законодательства об арбитраже и регулируется Правилами арбитража и медиации, утвержденными МФЦА. Вне зависимости от вида, обращение в арбитраж возможно только при наличии должным образом заключенного между сторонами разбирательства арбитражного соглашения.

Арбитражное соглашение, в соответствии с подпунктом 8 статьи 2 Закона Республики Казахстан «Об арбитраже» от 8 апреля 2016 года, представляет собой письменное соглашение сторон о передаче на рассмотрение в арбитраж спора, который возник или может возникнуть из гражданско-правовых отношений. При этом, заключая арбитражное соглашение, стороны самостоятельно отказываются от права обращения в государственный суд, принимают на себя обязательства по добровольному и обязательному исполнению условий арбитражного решения, а также соглашаются с его окончательностью. Заключая арбитражное соглашение, сторонам необходимо достичь договоренности относительно таких условий арбитражного разбирательства, как: арбитражный орган (его наименование, в случае, если это постоянно действующий арбитраж), место, язык, применимое право, состав, а также регламент арбитражного разбирательства. Все постоянно действующие арбитражи, как правило, рекомендуют использовать свою арбитражную оговорку. Своими оговорками, если стороны не договорились об ином, подчиняют условия арбитражного разбирательства собственному регламенту, который раскрывает все необходимые процессуальные нюансы.

Форма арбитражного соглашения

Из определения арбитражного соглашения вытекает форма, в которую оно должно облекаться. По согласованию сторон арбитражное соглашение может существовать в рамках отдельного пункта договора (так называемая «арбитражная оговорка») или может быть заключено в виде отдельного соглашения, независимого от основного договора. Требование письменной формы арбитражного соглашения считается также соблюденным, если 1) арбитражное соглашение заключено, в том числе, путем обмена письмами, телеграммами, телефонограммами, факсами, электронными документами или иными документами, позволяющими определить субъектов и свидетельствующими об их волеизъявлении на передачу спора в арбитраж или 2) если оно заключается путем обмена исковым заявлением и отзывом на иск, в которых одна из сторон утверждает о наличии соглашения, а другая против этого не возражает. Исходя из нашего опыта можем утверждать, что чаще всего стороны заключают арбитражное соглашение в виде отдельного блока в договоре, подписанном двумя сторонами. При этом, на практике мы сталкиваемся с использованием одинаковых арбитражных оговорок у разных субъектов, которые не содержат в себе всех условий арбитражного разбирательства, отчего они и не работают. Факт использования одной и той же оговорки, взятой с просторов интернета, свидетельствует о халатном отношении к составлению арбитражного соглашения. Тем временем, с такими арбитражными оговорками в дальнейшем возникают проблемы, заметно тормозящие процесс арбитражного разбирательства, а иногда и вовсе делая разрешение спора в арбитражном порядке невозможным.

Наиболее распространенные ошибки при составлении арбитражного соглашения на практике

1. Отсутствие в арбитражном соглашении ссылки на конкретный арбитраж либо ссылка на несуществующий арбитраж.

Зачастую умышленно либо неосознанно стороны выбирают несуществующий арбитраж уполномоченным разрешать потенциальные споры, либо вовсе не указывают конкретный арбитраж. Это также касается случаев, когда стороны указывают наименование арбитража с ошибками или инцидентов, когда наименование разных арбитражей схоже до степени смешения. Как результат, стороны за разрешением спора не могут обратиться ни в арбитраж, ни в государственный суд. Однако, выход из данной ситуации есть и заключается в следующем: 1) если стороны арбитражного разбирательства находятся в стране-участнице Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже от 21 апреля 1961 года, то истцу необходимо обратиться к председателю компетентной торговой палаты страны ответчика или в специальный комитет, состав и характер деятельности которого определены в приложении к Европейской конвенции с просьбой назначить арбитраж, который будет разрешать спор или 2) в случае, если стороны разбирательства не относятся к странам-участницам Европейской конвенции, то истцу необходимо обратиться к ответчику с просьбой заключить дополнительное соглашение по условиям арбитражного процесса, не урегулированным действующим арбитражным соглашением. И уже при несогласии или игнорировании ответчиком просьбы урегулирования условий арбитража, истцу рекомендуется обратиться в государственный суд. Данное право вытекает из положения статьи 10 Закона об арбитраже: «суд, в который подан иск по предмету арбитражного разбирательства, должен, если любая из сторон просит об этом, не позднее представления своего первого заявления по существу спора, направить стороны в арбитраж, если не найдет, что арбитражное соглашение недействительно, утратило силу или не может быть исполнено». То есть, для того, чтобы подчинить юрисдикции государственного суда потенциальные споры, при наличии арбитражной оговорки, необходимо доказать суду недействительность и неприменимость арбитражного соглашения в виду отсутствия в природе указанного в арбитражном соглашении арбитражного органа.

2. Расширительное толкование области применения арбитражной оговорки

Определение арбитражного соглашения, данное Законом об арбитраже, предусматривает передачу в арбитраж спора, который возник или может возникнуть из гражданско-правовых отношений. При этом, арбитраж компетентен рассматривать далеко не все споры, возникающие из гражданско-правовых отношений. Само понятие «гражданско-правовых отношений» довольно обширно и включает в себя внедоговорные споры, которые могут возникнуть за рамками договора, в который включена арбитражная оговорка. В то же время, заключая арбитражное соглашение, стороны обычно относят к компетенции арбитража разрешение споров, могущих возникнуть непосредственно в связи с исполнением, нарушением, недействительностью или прекращением договора, а не гражданско-правовых отношений в целом. В соответствии со статьёй 20 Закона об арбитраже, арбитраж самостоятельно решает вопрос о наличии или отсутствии у него полномочий (юрисдикции) рассматривать переданный на его разрешение спор. При расширительном толковании области применения арбитражной оговорки, существует риск возврата искового заявления вследствие принятия арбитражем решения об отсутствии у последнего компетенции на разрешение спора. Более того, в случае, если потребуется обратиться в государственный суд за принудительным исполнением арбитражного решения, суд может отказать в выдаче исполнительного листа по причине того, что «арбитражное решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы арбитражного соглашения, а также вследствие неподведомственности спора арбитражу». В связи с чем, рекомендуется действие арбитражной оговорки распространять непосредственно на договор, а также споры, могущие возникнуть из данного договора.

3. Отсутствие указания на применимое право в арбитражном соглашении

Условие о применимых нормах материального права также является важным условием арбитражного соглашения. Как правило, при выборе казахстанского постоянно действующего арбитража и подчинении арбитражного разбирательства правилам его регламента, применимым правом является право Республики Казахстан. Однако, при отсутствии указания на данное условие арбитражного процесса, Европейская конвенция решает данную проблему следующим способом: «к арбитражному соглашению применяется закон, выбранный сторонами, а при отсутствии такового - право страны, в которой должно быть вынесено решение. В случае же, если стороны не указали право, применимое к арбитражному соглашению и невозможно установить, в какой стране должно быть вынесено арбитражное решение, суд должен определить применимое право на основании коллизионной нормы страны, в которой возбуждено дело». Международный арбитражный центр, к примеру, данный вопрос регулирует так, что в случае отсутствия соглашения о применимом праве, Арбитражный суд должен применять право, которое он сочтет наиболее подходящим в отношении обстоятельств дела и основной цели. Также Международный арбитражный центр руководствуется правилом, что любое обозначение сторонами законодательства данного государства считается относящимся к материальному праву этого государства, а не к его нормам коллизионного права. Следует отметить, что в казахстанской практике вопрос применимого права еще нуждается в урегулировании.

Во избежание этих и других проблем до заключения арбитражного соглашения рекомендуется изучить опыт и регламенты постоянно действующих арбитражей, выбрать арбитражный орган с безупречной репутацией, достичь договоренности по основным условиям арбитражного процесса, ознакомиться со списком арбитров. Каждый арбитраж, утверждая свой собственный регламент, указывает в нем все необходимые процессуальные вопросы. В связи с чем, для минимизации рисков из-за пробелов арбитражного соглашения советуем выбрать определенный регламент и подчинить арбитражное разбирательство правилам данного регламента. Арбитражный способ разрешения споров имеет множество преимуществ и гарантирует вынесение справедливого решения арбитража при условии составления правильного и полноценного арбитражного соглашения. В свою очередь, команда компании Unicase всегда рада помочь в вопросах подготовки арбитражного соглашения и предоставления интересов в арбитражном разбирательстве.

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