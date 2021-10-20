ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

1. Введение

Гражданин Монголии в соответствии с Конституцией Монголии имеет право на:

обращение в суд за защитой, если считает, что его / ее права или свободы, предоставленные законами Монголии или международным договором, были нарушены;

получить компенсацию за вред, незаконно причиненный другими лицами; получить юридическую помощь; исследовать доказательства;

к справедливому судебному разбирательству; быть судимым в чьем-то присутствии;

обжаловать решение суда.

Если какая-либо из спорящих сторон не может прийти к соглашению путем переговоров, они могут подать иск в национальный или иностранный суд или арбитраж. Если в соглашении, заключенном Сторонами, не указано, что любой спор или разногласие подлежит разрешению в арбитражном порядке, иск должен быть урегулирован судом в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Монголии.

Как определено в Законе Монголии о судах, судебная система Монголии должна быть независимой с точки зрения ее организации и состоять из Верховного суда, аймаков1 и столичных судов / апелляционных судов /, а также сумов2 или межсумов и районные суды / Суды первой инстанции /. Сумские, межсумские и районные суды являются судами низшей инстанции, которые рассматривают все гражданские дела и разрешают их в первой инстанции. Суды высшей инстанции или суды аймаков и столиц рассматривают жалобы на решения суда первой инстанции. Верховный суд является судом высшей инстанции в Монголии и рассматривает решения аймака и столичного городского суда. Некоторые дела могут быть урегулированы в первой или апелляционной инстанции судами аймаков, столиц или Верховным судом при условии, что дело находится в их особой юрисдикции в соответствии с Законом о суде. В Верховном суде есть специализированные палаты по уголовным, гражданским и административным делам. Суд первой и апелляционной инстанций может иметь специализированные палаты.

Монгольский международный арбитражный центр при Национальной торгово-промышленной палате Монголии (далее ММАЦ) — это международно признанный постоянно действующий арбитражный суд в Монголии, который начал свою деятельность в 1960 году. ММАЦ имеет свои отделения в 21 аймаке. В настоящее время в ММАЦ работают 51 местный арбитр с квалификацией в области права, экономики, финансов и горнодобывающей промышленности и 11 иностранных арбитров (из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Федеративной Республики Германии, Японии, Гонконга и Польши).

2. Решение суда

Гражданин или юридическое лицо обязаны исполнять любые действующие судебные решения. В случае добровольного неисполнения решения суда оно подлежит исполнению в соответствии с основаниями и процедурами, указанными в Гражданском процессуальном кодексе Монголии. Исполнение решений национальных и иностранных судов или арбитражных решений регулируется Законом Монголии об исполнении решений суда и международными договорами Монголии

Решение иностранного суда: Монголия присоединилась к Конвенции о гражданском судопроизводстве 1954 года в 1999 году. Исполнительное производство проводится на территории Монголии на основании решения иностранных судов и международных судов и арбитражных решений, если это предусмотрено международным договором, участником которой является Монголия. Государство, на территории которого должно быть затронуто исполнение судебного документа, может отказать в его исполнении, если государство считает, что это нанесет ущерб его суверенитету или его безопасности в соответствии с Конвенцией о гражданском судопроизводстве. Порядок исполнения решений иностранных судов осуществляется так же, как и арбитражное решение.

Решение внутреннего суда: Основанием для принудительного исполнения судебного решения является исполнительный лист, удостоверенный решением суда в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Монголии.

Гражданское исполнительное производство не возбуждается, если прошли следующие сроки:

4 года со дня вступления в законную силу решения суда по гражданским искам, которые рассматриваются вместе с гражданским делом и уголовным делом;

4 года со дня вступления в силу постановления судьи по делу, разрешенному в упрощенном порядке;

3 года со дня вступления в силу решения иностранного суда и международного суда или арбитражного решения;

2 года со дня вступления в силу приказа судьи о принятии мер по обеспечению исполнения судебного решения и т.д.

Судья выносит постановление о принудительном исполнении судебного решения по следующим основаниям:

получатель платежа обратился с заявлением об исполнении решения суда;

судья постановил, что решение суда необходимо незамедлительно исполнить.

Для исполнения решения суда судебный пристав-исполнитель может применить следующие виды исполнительных действий:

получатель в соответствии с законодательством информацию о том, находится ли какое-либо имущество в собственности плательщика, снимать средства со сберегательных и текущих счетов плательщика, проводить личный досмотр, обыск и проверку имущества, а также опечатывать, конфисковывать и продавать имущество;

свидетельствовать плательщику об имуществе и зарегистрировать плательщика в учете должников;

удерживать из заработной платы плательщика и других аналогичных доходов;

взимать плату в соответствии с законодательством с имущества плательщика, находящегося в распоряжении других лиц;

иные действия, предусмотренные законом.

Денежные средства, конфискованные в ходе гражданского исполнительного производства, передаются получателю в течение 3 рабочих дней.

1. Арбитражное решение

Когда Монголия присоединилась к Конвенции Организации Объединенных Наций 1958 года о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (далее Конвенция) в 1997 году, она заявила, что:

Монголия будет применять Конвенцию на основе взаимности к признанию и приведению в исполнение арбитражных решений, вынесенных только на территории другого Договаривающегося государства;

Монголия будет применять Конвенцию только к разногласиям, возникающим из правовых отношений, договорных или нет, которые считаются коммерческими в соответствии с национальным законодательством Монголии.

Таким образом, в соответствии с Конвенцией каждое договаривающееся государство признает арбитражные решения обязательными и приводит их в исполнение в соответствии с правилами процедуры территории, на которой вынесено решение, на условиях, изложенных в следующих статьях. Однако в признании и приведении в исполнение арбитражного решения также может быть отказано в соответствии с Конвенцией, если компетентный орган страны, в которой испрашивается признание и приведение в исполнение, обнаружит, что:

предмет разногласий не подлежит урегулированию в арбитражном суде в соответствии с законодательством этой страны; или же

признание или приведение в исполнение арбитражного решения противоречило бы публичному порядку этой страны.

Кроме того, в соответствии с Законом Монголии об арбитраже существует несколько особых обстоятельств, при которых исполнение иностранного арбитража не применяется:

одна из сторон арбитражного соглашения недееспособна или арбитражное соглашение недействительно;

сторона, ответственная за арбитражное решение, не получила надлежащего уведомления о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве и не могла участвовать в арбитражном разбирательстве и дать ответ;

арбитражное решение не предусмотрено или не подпадает под условия иска, либо арбитражное решение выходит за рамки иска;

состав арбитража и арбитражное разбирательство не соответствуют соглашению сторон или, в отсутствие такого соглашения, не соответствуют законам страны юрисдикции;

арбитражное решение недействительно или исполнение решения приостановлено;

предмет спора не подлежит разрешению в арбитражном порядке в соответствии с законодательством Монголии;

признание или приведение в исполнение арбитражного решения противоречило бы государственной политике Монголии.

Суды Монголии приведут в исполнение арбитражное решение в Монголии при условии, что оно:

окончательно;

имеет отношение к спору, который носит коммерческий характер;

подтверждено судебным постановлением в Монголии;

не касается налогов, штрафа или пени;

не было получено каким-либо образом, исполнение которого противоречит государственной политике Монголии;

В соответствии со статьей 48.1 Закона Монголии об арбитраже, арбитражное решение является окончательным и обязательным независимо от того, где оно было вынесено. Сторона, заинтересованная в приведении в исполнение арбитражного решения, должна подать запрос на исполнительный лист арбитражного решения в суд по месту жительства плательщика в соответствии со статьями 184.2 и 184.3 Гражданского процессуального кодекса Монголии. Исполнение арбитражного решения подтверждается постановлением судьи в течение 7 дней с момента подачи ходатайства. Судья должен немедленно выдать исполнительный лист и передать его получателю, плательщику и Генеральному исполнительному органу судебного решения в течение 7 дней после выдачи приказа.

Например, ООО «Хан Ресорсиз» оспорило вопрос о компенсации за убытки и ущерб, причиненные ей в результате незаконных действий правительства, отозвавших у компании лицензию на уран без каких-либо оснований в 2012 году. Причинение ущерба и убытков на сумму, равную 80 миллионам долларов США, и нарушая энергетическое соглашение и Закон Монголии об инвестициях, правительство Монголии полностью исполнило и удовлетворило арбитражное решение в соответствии с Арбитражным правилом ЮНСИТРАЛ.

Footnotes

1. Провинция - административная единица Монголии за пределами столицы Улан-Батора.

2. Подразделение аймака или провинции.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.