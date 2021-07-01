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С 1 июля 2021 года вводится в действие Административный процедурнопроцессуальный кодекс Республики Казахстан (далее – «АППК»), регулирующий отношения, связанные с осуществлением внутренних административных процедур государственных органов, административных процедур, а также порядок административного судопроизводства.

В связи с вступлением в силу АППК, утратят силу ныне действующие нормативноправовые акты, а именно, Закон РК «Об административных процедурах», Закон РК «О порядке рассмотрения обращений граждан и юридических лиц», а также ряд некоторых норм ГПК РК, включая главы 27–29.

Предлагаем Вашему вниманию обзор существенных новшеств и особенностей АППК, порядка и процедуры рассмотрения обращений должностными лицами государственных органов, а также судами.

Принципы административных процедур и административного судопроизводства

АППК содержит ряд дополнительных принципов, на основании которых осуществляются административные процедуры и административное судопроизводство. Особого внимания заслуживают следующие принципы:

принцип приоритета прав - все сомнения, противоречия и неясности законодательства Республики Казахстан об административных процедурах толкуются в пользу участника административной процедуры; охрана права на доверие - данный принцип выражается в том, что административный акт, административное действие (бездействие) считаются законными и обоснованными до тех пор, пока административный орган, должностное лицо или суд не установят обратное в соответствии с законодательством Республики Казахстан; запрет злоупотребления формальными требованиями - административному органу, должностному лицу запрещается отказывать в реализации, ограничивать, прекращать право участника административной процедуры, а также возлагать на него обязанность с целью соблюдения требований, не установленных законодательством Республики Казахстан; презумпция достоверности - при осуществлении административной процедуры материалы, объекты, документы и сведения, представленные участником административной процедуры, считаются достоверными до тех пор, пока административный орган, должностное лицо не установят обратное; активная роль суда - суд, не ограничиваясь объяснениями, заявлениями, ходатайствами участников административного процесса, представленными ими доводами, доказательствами и иными материалами административного дела, всесторонне, полно и объективно исследует все фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения административного дела. Суд по собственной инициативе или мотивированному ходатайству участников административного процесса собирает дополнительные материалы и доказательства, а также выполняет иные действия, направленные на решение задач административного судопроизводства; разумный срок административного судопроизводства - административное судопроизводство, включая производство отдельных процессуальных действий, осуществляется в разумный срок.

Включение этих принципов свидетельствует о том, что законодатель придает особое значение рассмотрению данной категории дел, так как второй стороной дел является государственный орган, его должностные лица.

Особенности административных процедур

Раздел 2 АППК регламентирует внутренние административные процедуры государственных органов, то есть порядок организации деятельности, осуществление контроля, планирования деятельности, регламент, положения о государственных органах, их компетенции, полномочиях, функциях и выполняемых задачах.

Раздел 3 АППК содержит требования по возбуждению административной процедуры, о порядке приема, регистрации, возврата обращения, о направлении уведомления о рассмотрении административного дела, о порядке и возможности отвода должностного лица, рассмотрении административного дела, прекращении административной процедуры.

Административная процедура - деятельность административного органа, должностного лица по рассмотрению административного дела, принятию и исполнению по нему решения, совершаемая на основании обращения или по собственной инициативе, а также деятельность, осуществляемая в порядке упрощенной административной процедуры.

Участниками административного процесса являются истец, ответчик, заинтересованное лицо и прокурор.

Основаниями для возбуждения административной процедуры являются обращение и/или инициатива административного органа, должностного лица.

Административная процедура состоит из следующих этапов:

возбуждение административной процедуры; рассмотрение административного дела; принятие административного акта; исполнение административного акта.

Одной из особенности АППК является то, что участник административной процедуры вправе уполномочить ведение своих административных дел другому лицу, объявив об этом в устной форме административному органу, должностному лицу. В этом случае административный орган, должностное лицо оформляют полномочие представителя в письменной форме, которое подписывается представляемым.

Срок административной процедуры, возбужденной на основании обращения, составляет пятнадцать рабочих дней со дня поступления обращения, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан. Срок административной процедуры, возбужденной на основании обращения, исчисляется с момента ее возбуждения.

Рассмотрев административное дело, административный орган, должностное лицо выносят одно из следующих решений о:

принятии административного акта; прекращении административной процедуры.

АППК предусматривает возможность отмены как незаконного, так и законного административного акта.

Нарушение законодательства Республики Казахстан об административных процедурах является основанием для признания административного акта незаконным, если такое нарушение привело либо могло привести к принятию неправильного административного акта.

Административный акт, принятый на основании и в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, считается законным.

Законный обременяющий административный акт может быть отменен административным органом, должностным лицом, за исключением случаев, когда отмена такого акта запрещена законами Республики Казахстан.

Законный благоприятный административный акт может быть отменен в случаях, если:

возможность отмены административного акта предусматривается законами Республики Казахстан и административным актом; административный акт принят с условием, и это условие не исполнено либо исполнено ненадлежащим способом.

Административный акт обращается к исполнению административным органом, должностным лицом, которые его приняли, если иное не установлено законами Республики Казахстан. Административный акт подлежит исполнению в течение пяти рабочих дней, если иное не установлено законами Республики Казахстан или административным актом.

АППК детально регламентирует процедуру рассмотрения жалоб, устанавливая дополнительные требования для административных органов, в частности заслушивание всех заинтересованных лиц, исследованием всех обстоятельств дела, разъяснением обоснований в ответе в случае неудовлетворения жалобы. Для этого административный орган наделяется полномочиями по собиранию доказательств, истребованием необходимых материалов у компетентных органов, приглашению специалистов и так далее.

Обжалование административного акта в вышестоящем органе перед обращением в суд является обязательным, в целях улучшения ведомственного контроля.

Особенности административного производства

Административное судопроизводство осуществляется специализированными районными и приравненными к ним административными судами. При этом некоторые категории дел будут рассматриваться Верховным судом РК и судом города Нур-Султан по правилам суда первой инстанции.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 26 января 2021 года образованы специализированные межрайонные административные суды. А существующие специализированные административные суды, которые рассматривают дела об административных правонарушениях, переименованы в специализированные межрайонные административные суды по административным правонарушениям.

Судам в порядке административного судопроизводства подсудны споры, вытекающие из публично-правовых отношений.

Главной отличительной чертой нового вида судопроизводства - административного - от гражданского станет усиление активности суда в процессе сбора доказательств. Руководствуясь данным принципом, суд будет выяснять обстоятельства дела вне зависимости от ходатайств сторон. Если представленные участниками административного процесса доказательства являются недостаточными, суд собирает их по собственной инициативе.

Кроме того, бремя доказывания возлагается на административный орган, принявший административный акт.

В административном суде административное дело возбуждается на основании иска. Истцы могут обратиться в суд со следующими видами исков:

иск об оспаривании с требованием отменить административный акт полностью или в какой-либо его части; иск о принуждении, где истец может потребовать принять благоприятный административный акт, в принятии которого было отказано либо не принятый по причине бездействия административного органа, должностного лица. иск о совершении действия, где истец может потребовать совершить определенные действия или воздержаться от таких действий, которые не направлены на принятие административного акта. иск о признании, где истец может потребовать признать наличие или отсутствие какого-либо правоотношения, если он не может подать иск в соответствии со статьями 132, 133 и 134 АППК.

Административное дело рассматривается и разрешается в разумные сроки, но не более трех месяцев со дня предъявления иска. По административным делам особой сложности этот срок может быть продлен мотивированным определением суда на разумный срок, но не более чем на три месяца.

Административное дело в суде апелляционной инстанции должно быть рассмотрено и разрешено в срок, не превышающий трех месяцев со дня его поступления в суд, а в кассационной инстанции в срок не более шести месяцев.

Порядок апелляционного и кассационного обжалования решения суда по административному делу определяется правилами Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, если иное не установлено АППК.

АППК вводится институт судебного контроля за исполнением судебных актов. Так, Кодекс предусматривает возможность неоднократного применения судами денежных взысканий, как вида процессуального принуждения, в целях обеспечения своевременного исполнения их требований.

Решение суда, обязывающее ответчика уплатить денежную сумму, не исполненное добровольно, исполняется принудительно на основании исполнительного листа, который выписывается по заявлению истца.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.