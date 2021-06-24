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百度（バイドゥ）の自動運転開放プラットフォーム「Apollo（アポロ）」は17日、ARCFOX極狐と提携し、次世代量産型シェアリング自動運転車「Apollo Moon（アポロムーン）」を共同発表した。今後3年で1000台の車両を投入し、自動運転運営チームをサポートする。

自動化に特化しているアポロムーンの完成車のコストは48万元（1元は約17.1円）で、業界の自動運転レベル4の車種の平均コストの3分の1だ。

「ANP-Robotaxi」アーキテクチャを採用したアポロムーンは、シェアリング自動運転車の部品を軽量化しただけでなく、スマート運転自動車とのデータを共存共有し、スーパーデータ閉ループも構築できる。車線アシストANP独立閉ループをもとに、シェアリング自動運転車は1台の特製のレーザーレーダーと相応する自動運転余剰性を持たせることで、完全な自動運転能力を実現している。アポロムーンは自動化運営インタラクションで、4ドアロックの個別制御、乗り降りの際の動的身分認証、後部座席の乗客の状態チェックなど複数のイノベーションを実現。車外インタラクションでは、ルーフのディスプレイが車の状態を表示し、人と車の相互認識に便利だ。乗客の利便性の面では、後部座席の乗客のシートベルト着用の注意、音声によるインタラクション、アプリによるエアコンと窓の制御、スマートドアなどの機能を提供している。

出所：人民網

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