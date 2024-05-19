中国国家知識産権局（CNIPA）が最近、「2023年中国知的財産権保護状況」白書を公表した。この白書は、知的財産権保護の成果と効果、制度整備、審査登録、文化の促進、国際協力の5つの側面から、昨年の中国の知的財産権保護の状況を詳しく紹介している。
昨年末時点、中国の有効特許件数は499.06万件に、有効登録商標は4614.64万件に達した。地理的表示製品の累計承認数は2508件。また、昨年に892.39万件の著作権が登録された。
この白書によると、昨年の知的財産権保護に対する社会的満足度が82.04点に達し、再び過去最高を記録した。また、法律整備が進み、通年で約20件の法律や法規が策定または改正された。
中国政府は1998年から、知的財産権保護の状況に関する白書を毎年発表している。この白書は、中国政府が知的財産権の保護に真剣に取り組んでいることを示すとともに、国内外の関係者に中国の知的財産権保護の進捗を理解するための権威ある資料として機能している。
出所：国家知識産権局公式サイト
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