To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

23日、甘粛省蘭州市知的財産権の実用化・活用による質の高い発展の促進に関する記者会見で明らかになったところによると、2023年、蘭州市の知的財産権の取り組みは特許質向上プロジェクト、地理的表示保護促進プロジェクト、商標・ブランド育成プロジェクト、中小企業知的財産権の推進など7件のプロジェクトの実施に注力した。全市のイノベーション駆動と質の高い発展を後押しし、知的財産権の創出、保護、活用、管理、サービスの面で成果を上げた。

24年3月末現在の全市の商標有効登録件数は前年同期比9.2％増の6万9383件。中国著名商標は17件、地理的表示証明商標は6件、地理的表示保護商品は2件、地理的表示商品専用表示使用企業は51社。全市の新規特許登録件数は9742件で全省の46.61％を占めている。既存の有効発明特許件数は同28.4％増の1万943件で、成長率が同8ポイント上回り、全省の71.01％を占めている。1万人当たり発明特許保有件数は同27.2％増の24.73件で、成長率が同6.6ポイント上回っている。高価値発明特許保有件数は3541件で、全省の70.65％を占めている。PCT国際特許出願件数は21件。

出所：人民網

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.