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4月25日、中国最高人民法院は「最高人民法院知的財産権事件の法律適用に関する年次報告書（2023）要約」を公表した。この報告書は、2023年に最高人民法院が審理した知的財産権事件に関する法律適用の概要を提供しており、専利（特許、実用新案、意匠）、商標、著作権、植物新品種事件の審理、技術秘密、独占禁止など、幅広い分野で41の法律適用問題を整理している。

具体的には、特許侵害訴訟において特許権が譲渡される場合の侵害停止責任の認定、特許権の有効性が特許所有権紛争事件の裁判に及ぼす影響、知的財産権の濫用の特定と取り扱い、方法の特徴を含む実用新案権における新規性・進歩性の判断、WeChatの公式アカウントおよび公式Webサイトにおける商標権侵害行為の主体の特定、証拠隠滅規定に基づく賠償額の裁量、懲罰的損害賠償の倍数について考慮すべき要素、中国馳名商標認定の原則、商標の識別性欠如の判断、植物新品種権の新規性判断、独占契約における固定価格の決定などが含まれている。

出所：最高人民法院公式サイト

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