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行业领头羊 国际朋友圈

作为国内历史最悠久的知识产权代理机构和知识产权法律服务领域的"领头羊"，"诚实守信、恪尽职守、团队合作、积极主动、务求实效"的核心价值，是贸促会专商所数十年来始终长葆自身核心竞争力的重要源泉。也始终不曾忘记自己的另一使命与初心：深入参与全球知识产权治理，在世界知识产权领域积极发出中国声音。

"中国贸促会70年的历程，是中国不断扩大对外开放的重要体现，也是各国企业共享发展机遇、实现互利共赢的重要见证。"2022年5月18日，习近平主席在庆祝中国国际贸易促进委员会（贸促会）建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会上的致辞中如是说道。对于贸促会和中国贸促会专利商标事务所（贸促会专商所）而言，习近平主席的寄语，是过去的一年里最浓墨重彩的一笔亮色，也是其数十年发展历程中的又一里程碑时刻。

在蔚为大观的中国知识产权服务市场中，贸促会专商所始终占有着极为特别的地位。成立于1957年的贸促会专商所，不仅是中国历史最悠久的知识产权事务所，也是迄今为止我国规模最大的综合性知识产权事务所之一，在国内及国际长期居于领先地位、发挥着重要影响力。凭借强大的专业实力和业务网络，贸促会专商所为中外创新主体持续提供专利、商标、版权等知识产权全链条法律服务，并于2022年持续蝉联"年度中国杰出知识产权服务团队"荣誉称号。当然，贸促会专商所也始终不曾忘记自己的另一使命与初心：深入参与全球知识产权治理，在世界知识产权领域积极发出中国声音。

培养国际化人才 织密服务客户网

贸促会专商所总部设在北京，并在纽约、硅谷、东京、马德里、香港、广州、深圳、上海和武汉等世界各地分别设有分支机构。经过数十年的积累与沉淀，贸促会专商所已经成功地为客户获得了数以万计的专利和商标注册，并帮助客户行使数以千计的专利权及商标权。今天，贸促会专商所凭借着丰富的法律经验和技术专长，秉持诚信、恪尽职守、团队合作精神，积极回应国内外客户各方面的知识产权保护需求，提供专利、商标、著作权、域名、商业秘密、不正当竞争等知识产权各相关领域的咨询、申请、调解、行政保护和诉讼服务。纵观全球，贸促会专商所已与100多个国家和地区的众多合作伙伴建立了长期稳定的合作关系，拥有极为优质的客户资源，在国际知识产权保护领域建立了庞大紧密的可靠合作伙伴网络。贸促会专商所客户来自工商业各个领域，既有刚刚起步的创业公司，也有大型跨国企业。

人才是知识产权服务行业的第一生产力，也是贸促会专商所作为老牌综合性知识产权事务所的最强竞争力。"习近平总书记关于'人才是第一资源、创新是第一动力'的论断，对于知识产权服务机构同样适用。进一步增强贸促会专商所人才储备，加强能力建设，培养高水平的复合型、国际化知识产权服务人才，始终是贸促会专商所工作中的重中之重。"贸促会专商所所长、国际保护知识产权协会（AIPPI）中国分会副会长龙传红先生说道，"经过六十多年的发展和几代人的传帮带，贸促会专商所已经拥有一支专业门类齐全、业务能力过硬、服务水平突出的知识产权人才队伍，奠定了在我国知识产权法律服务行业的领军地位。所内现有员工约630人，其中专利代理师约240人，专业背景覆盖机械工程、冶金、汽车工程、纺织工程、电子工程、通讯、计算机、半导体和自动控制、化学、制药、生物技术和材料等各主要技术领域，商标代理人约70人，还有100多人取得了法律职业资格。技术背景扎实、专业能力过硬的员工，辅以贸促会专商所完善的管理制度、可靠的国内国际合作网络，以及对全球知识产权治理的深入参与，正是贸促会专商所持续为客户提供专业化、精细化和国际化服务的底气所在。与此同时，为对标贸促会专商所事业高质量发展的目标和要求，事务所还制定了中长期人才发展规划，以进一步优化人才结构，完善人才招聘、培养、考核、激励机制；同时充分利用贸促会专商所的国内国际合作网络，为员工施展才能提供了广阔舞台。员工不仅在国内具有大展身手的机会，在国际知识产权机构、会议、活动中也有诸多展现才能的机会。"

厚积薄发，方能行稳致远。走入世界政治经济形势的动荡期，尽管受到疫情、全球经济增长乏力等不利因素的影响，贸促会专商所各项业务依然保持着稳步增长步伐。龙传红先生告诉China IP记者，近年来，贸促会专商所办理的"外到内"案件量基本保持稳定，而"内到外"案件量则逐年提升，这展现了中国市场对外国投资者的极大吸引力，以及中国企业走向世界的大趋势。意识到这一点的贸促会专商所，也针对性地细化业务方向、提高服务质量，积极推动知识产权服务融入客户企业战略之中，实现企业发展、产业创新、知识产权保护与社会经济转型升级的同频共振。"当前全球经济总体上呈现疲软态势，作为传统上的提供涉外知识产权服务的大所，贸促会专商所进一步强化了服务意识，配合国家主管部门提质增效的审查政策，主动为客户提供针对性、专业化的高质量服务，为客户知识产权保护'减负''提质'和'增效'，推动客户知识产权保护落到实处、取得实效。"龙传红先生表示，"同时，我们持续增强服务国内客户的能力和水平，除了在具体案件服务上继续与客户保持密切联系，深刻领会客户的发展策略和知识产权保护需求，还与知识产权专业媒体加强合作，及时提供大量国外知识产权保护立法、司法、审查等方面的实务信息，并组织海外知识产权保护与布局相关培训，力求在不增加费用的前提下，让客户在海外的知识产权保护水平更上一个新台阶。"

扩大国际朋友圈 力助创新同发展

贸促会以促进我国对外贸易、双向投资和经济技术合作为主要职责，长期以来致力于推动多双边经贸关系发展、促进世界经济繁荣，而知识产权正是经济、贸易高质量发展的重要保障。早在上世纪八十年代，贸促会专商所便积极推动并参与了我国《商标法》和《专利法》的立法和修法工作，为我国知识产权制度的建立和完善发挥了积极作用，是中国知识产权事业的推动者、开拓者、参与者和受益者。今天，除持续保障自身业务稳定运行、有力维护中外客户知识产权权益外，贸促会专商所亦积极利用自身在知识产权领域的专业优势与"朋友圈"，在当前新的国际政治、经济形势下，为推动我国对外经贸交流、促进我国知识产权事业与产业发展继续发挥着重要作用。

"贸促会专商所积极利用自身优势，助力我国不断改善营商环境，为外国创新主体在中国的知识产权保护保驾护航，并在国际上宣传中国知识产权法律实践的最新进展以及知识产权保护的最新成就。同时，我们也持续织密服务网络，为中国企业'走出去'、开展海外知识产权保护与布局提供全方位支撑。"龙传红先生告诉China IP记者，"举例而言，为积极支持中国企业的海外知识产权保护与布局，贸促会专商所在日常业务之外还采取了多种手段，如组织相关研究课题，在传统媒体和新媒体平台上开设专栏发表文章，报道海外最新知识产权立法和司法动态信息等。此外，贸促会专商所还与上海市浦东新区知识产权局合作，向有关企业提供知识产权培训和服务，并开展国别知识产权法律环境研究和项目研究，为一大批中国企业走向海外提供了有力支撑。"

"与此同时，贸促会专商所也充分利用所内所外平台，积极参加各类国际活动，深度融入知识产权国际合作，在知识产权全球治理中发出中国声音。例如，在今年5月于新加坡举办的国际商标协会（INTA）年会期间，贸促会专商所便积极联络客户并举办招待会，吸引了近千人参会，创造了新的历史记录。此外，贸促会专商所也利用中国贸促会、中国国际商会、AIPPI中国分会、中国许可贸易工作者协会（LES中国分会）、金砖国家知识产权论坛等平台，举办各类培训、交流、研讨活动，向公众普及知识产权知识，提高企业对知识产权保护的重视度，为我国对外经贸发展提供强大保障和动力。"龙传红先生说道。

"去年，习近平主席在庆祝中国贸促会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会上的重要致辞中，对贸促会在国际经贸仲裁、知识产权服务、商事调解等领域积极探索创新予以充分肯定，同时也建议各国工商界坚持创新驱动，挖掘创新增长潜力，共同加强知识产权保护，在充分参与、凝聚共识的基础上制定规则，为科技发展打造开放、公平、公正、非歧视的环境。未来，贸促会专商所也将继续深化对外创新交流合作，与广大中国企业及世界各国合作伙伴一道，推动科技同经济深度融合，加强创新成果共享，努力打破制约知识、技术、人才等创新要素流动的壁垒，让创新源泉充分涌流。"龙传红先生说道。

勇担行业"领头羊" 不负时代新嘱托

从数十年前的拓荒时代一路走来，贸促会专商所见证了中国创新实力由弱到强、知识产权法律制度从无到有、知识产权服务市场"积跬步以至千里"的全过程。"在中国，有关知识产权的一切几乎都日新月异，不变的是我国不断加强知识产权保护的趋势。特别是近些年来，我们能明显地感受到，知识产权在促进产业升级、结构优化，推动高质量发展中的作用愈发明显和突出。"龙传红先生说道，"中央政治局第二十五次集体学习上曾指出，创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新。党的十九大报告指出，要倡导创新文化，强化知识产权创造、保护、运用。二十大报告更进一步指明，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。与此同时，习近平主席还强调，要坚持人类命运共同体理念，推动全球知识产权治理体系向着更加公正合理方向发展、更好增进人类福祉。可见，我国加强知识产权保护，不仅是实现自身高质量发展的需要，也是构建人类命运共同体的需要。"

与创新时代同呼吸、共命运，今天，我国企业和社会公众对知识产权的认识程度都在不断提升；在创新驱动发展的道路上，各类市场主体对知识产权保护的重视、投入都是前所未有的。"知识产权服务机构可以说是恰逢其时，赶上了最好的时代。当然，知识产权服务机构也应当勇于担当作为，不断提升自身专业水准，努力为创新主体提供优质的服务，使得其创新成果能够得到有效、稳定的保护，并通过转化、运用及时变现，为创新主体的可持续发展提供源源不断的动力，方才不辜负时代对于我辈的寄托。"龙传红先生表示。

龙传红先生向China IP记者介绍，为响应国家号召与时代大势，贸促会专商所近年来因时而动，在人才发展、质量控制、业务拓展、机制建设、对外宣介、活动培训等方面都做了一系列的调整。在内部架构方面，贸促会专商所近年新设了国际事业部、国内事业部、诉讼事业部，进一步明确权责 ；特别是经过整合而成立的诉讼事业部，将统筹管理贸促会专商所的涉诉讼争议类案件，更好地发挥事务所的资源优势。与此同时，贸促会专商所也积极总结过往数十年来探索形成的行之有效的流程管理经验，基本完成了无纸化业务管理系统的开发设计与稳定运行，大幅度提升了自身管理效能。疫情期间，贸促会专商所一方面积极响应防控政策，建立完善应急方案，为人员居家办公提供强大的技术支持，另一方面又制定和完善各个岗位的工作制度及规范，在非常时期用高水平的服务给予客户宝贵的安全感。对外，贸促会专商所继续拓展自身业务的地域格局，于今年5月正式在武汉设立办公室并投入运行，这将使贸促会专商所的高水准专业服务更广泛地惠及华中地区的广大创新主体。

"作为国内历史最悠久的知识产权代理机构和知识产权法律服务领域的'领头羊'，'诚实守信、恪尽职守、团队合作、积极主动、务求实效'的核心价值，是贸促会专商所数十年来始终长葆自身核心竞争力的重要源泉。未来，贸促会专商所仍将力求以自身高质量发展更好地支撑国家创新驱动战略，相信在中国知识产权服务事业的新篇章中，贸促会专商所也将继续扬帆领航。"龙传红先生最后总结道。

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