ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

在PPH请求中，本申请与对应申请之间的关系必须要进行描述。错误的描述是导致PPH请求无法通过的一个重要因素。如何正确、完整地描述本申请与对应申请之间的关系，对于不少刚接触PPH业务的代理人来说是一件比较棘手的事情。

本文旨在从PPH请求流程的规定出发，通过具体实例解析描述本申请与对应申请之间的关系的关键点，以期通过有限的实例来帮助代理师灵活掌握正确、完整地描述本申请与对应申请之间的关系的方法。

鉴于在实际工作中，PPH请求中所涉及的对应申请以来自美国、欧洲、日本或韩国的居多，为简单起见，在下文的介绍中，将以IP5 PPH流程为基础，通过以涉及来自美国、欧洲、日本或韩国的对应申请为实例来详细介绍。本申请与来自其他国家的对应申请的关系可以此进行类比。

一、关于本申请与对应申请的关系的相关规定

无论是在关于使用来自EPO、JPO、KIPO或USPTO的国家或地区工作结果的IP5 PPH流程（即，常规IP5 PPH流程）中，还是在关于使用来自EPO、JPO、KIPO或USPTO的PCT国际阶段工作结果的IP5 PPH流程（即，PCT IP5 PPH流程）中，关于本申请与对应申请之间的关系的规定总结起来都需要满足以下条件：本申请与对应申请必须具有相同的最早日期，该最早日期可以是申请日，也可以是优先权日。

基于上述规定，可以得出本申请与对应申请之间的关系应该满足以下四种情况之一：

A. 本申请的申请日与对应申请的申请日相同；

B. 本申请的申请日与对应申请的优先权日相同；

C. 本申请的优先权日与对应申请的申请日相同；

D. 本申请的优先权日与对应申请的优先权日相同。

因此，在提交PPH请求时必须清楚描述本申请与对应申请之间的关系属于上述关系中的哪一种。

以上情况B对应于本申请作为对应申请的优先权且基于对应申请来为本申请提交PPH请求的情况，这种情况在实际代理中很少遇到，因此，在下文描述的实例中将不涉及这种情况，但在这种情况下本申请与对应申请之间的关系的描述方式与其他情况类似，可以其他情况进行类推。

二、本申请与对应申请之间的关系的描述实例

1. 本申请的申请日与对应申请的申请日相同

例1. 本申请的公开信息如下：

对应申请的公开信息如下：

从本申请的公开信息可知，本申请的申请日为2021年1月7日，其是PCT/IL2021/050028的中国国家阶段申请。

从对应申请的公开信息可知，对应申请的申请日为2021年1月7日，其是PCT/IL2021/050028本身。

因此，本申请与对应申请具有相同的最早日期，即它们的申请日2021年1月7日，本申请和对应申请是满足PPH请求流程规定的，它们之间的关系可以写为"本申请是对应申请PCT/IL2021/050028的中国国家阶段申请"。

2. 本申请的优先权日与对应申请的申请日相同

例2. 本申请的公开信息如下：

对应申请的公开信息如下：

从本申请的公开信息可知，本申请的申请日为2021年11月10日，其优先权为US17/095,154，优先权日为2020年11月11日。

从对应申请的公开信息可知，对应申请的申请号为US17/095,154，对应申请的申请日为2020年11月11日。

因此，本申请与对应申请具有相同的最早日期2020年11月11日，即，本申请的优先权日与对应申请的申请日相同，本申请与对应申请是满足PPH请求流程规定的，它们之间的关系可以写成"本申请有效要求了对应申请US17/095,154的优先权"。

例3. 本申请的公开信息如下：

对应申请的公开信息如下：

从本申请的公开信息可知，本申请的申请日为2017年11月20日，其优先权为US15/379,126，优先权日为2016年12月14日。本申请是PCT/US2017/062613的中国国家阶段申请。

从对应申请的公开信息可知，对应申请的申请号为US15/379,126，申请日为2016年12月14日。

因此，本申请与对应申请具有相同的最早日期2016年12月14日，即，本申请的优先权日与对应申请的申请日相同，本申请与对应申请是满足PPH请求流程规定的，它们之间的关系可以写成"本申请是有效要求了对应申请US15/379,126的PCT国际申请PCT/US2017/062613的中国国家阶段申请"。

3. 本申请的优先权日与对应申请的优先权日相同

例4. 本申请的公开信息如下：

对应申请的公开信息如下：

从本申请的公开信息可知，本申请的申请日为2014年12月22日，其优先权为EP13198877.6，优先权日为2013年12月20日。

从对应申请的公开信息可知，对应申请的申请日为2014年12月16日，其优先权也为EP13198877.6，优先权日为2013年12月20日。

因此，本申请与对应申请具有相同的最早日期2013年12月20日，即，本申请的优先权日与对应申请的优先权日相同，本申请与对应申请是满足PPH请求流程规定的，它们之间的关系可以写成"本申请和对应申请都有效要求了EP13198877.6的优先权"。

例5. 本申请的公开信息如下：

对应申请的公开信息如下：

从本申请的公开信息可知，本申请的申请日为2013年7月1日，其优先权为US61/666,185，优先权日为2012年6月29日，本申请是基于申请号为CN201380034944.4的申请的分案申请。

从对应申请的公开信息可知，对应申请的申请日为2013年7月1日，其是PCT国际申请PCT/EP2013/063853的欧洲阶段申请，该PCT国际申请的优先权为US201261666185P（即US US61/666,185），优先权日亦为2012年6月29日。

因此，本申请与对应申请具有相同的最早日期2012年6月29日，即，本申请的优先权日与对应申请的优先权日相同，本申请与对应申请是满足PPH请求流程规定的。

然而，从本申请的上述公开信息，我们只能了解到本申请是基于申请号为CN201380034944.4的申请的分案申请，而无法准确获知本申请是申请号为CN201380034944.4的申请的直接分案申请，还是申请号为CN201380034944.4的申请的分案的分案申请。考虑到这一情况，我们可以结合本申请说明书第一段中关于本分案申请与母案申请关系的如下描述：

通过该描述，我们不仅可以了解到本申请是申请号为CN201380034944.4的申请的分案CN201910661351.X的分案申请，还可以了解到申请号为CN201380034944.4的申请是PCT国际申请PCT/EP2013/063853的中国国家阶段申请。

因此，本申请与对应申请的对应关系可以描述为"本申请是申请号为201910661351.X的分案申请的分案申请，分案申请201910661351.X是申请号为201380034944.4的申请的分案申请，申请201380034944.4是有效要求了US61/666,185优先权的PCT国际申请PCT/EP2013/063853的中国国家阶段申请，对应申请是PCT国际申请PCT/EP2013/063853的欧洲国家阶段申请。"

三、分析与结论

从以上具体实例可以看出，针对本申请与对应申请之间关系的描述本质上需要弄清楚以下两条线上的各申请之间的关系：

（1）从本申请到具有最早日期的申请。

（2）从对应申请到具有最早日期的申请。

在例1中：

从本申请到具有最早日期的申请这条线上存在两个申请，即，本申请和具有最早日期的PCT国际申请PCT/IL2021/050028，它们之间的关系为：本申请为PCT国际申请PCT/IL2021/050028的中国国家阶段申请。

从对应申请到具有最早日期的这条线上只有对应申请PCT/IL2021/050028这一个申请，对应申请和具有最早日期的申请之间的关系为：对应申请为PCT国际申请PCT/IL2021/050028。

综合上述两条线，简单来说，本申请与对应申请的关系即为：本申请是对应申请PCT/IL2021/050028的中国国家阶段申请。

在例2中：

在从本申请到具有最早日期的申请这条线上存在两个申请，即，本申请和具有最早日期的优先权申请US17/095,154，它们之间的关系为：本申请有效要求了申请US17/17/095,154的优先权。

在从对应申请到具有最早日期的申请这条线上只有对应申请US17/095,154这一个申请，对应申请和具有最早日期的申请之间的关系为：对应申请为申请US17/095,154。

综合上述两条线，简单来说，本申请与对应申请的关系即为：本申请有效要求了对应申请US17/095,154的优先权。

在例3中：

在从本申请到具有最早日期的申请这条线上存在三个申请，即，本申请、PCT国际申请PCT/US2017/062613以及具有最早日期的优先权申请US15/379,126，这三个申请的关系为：本申请是PCT国际申请PCT/US2017/062613的中国国家阶段申请，PCT国际申请PCT/US2017/062613有效要求了申请US15/379,126的优先权。

在从对应申请到具有最早日期的申请这条线上只有对应申请US15/379,126这一个申请，对应申请和具有最早日期的申请之间的关系为：对应申请为申请US15/379,126。

综合上述两条线，简单来说，本申请与对应申请的关系即为：本申请是有效要求了对应申请US15/379,126的PCT国际申请PCT/US2017/062613的中国国家阶段申请。

在例4中：

在从本申请到具有最早日期的申请这条线上存在两个申请，即，本申请和具有最早日期的优先权申请EP13198877.6，它们之间的关系为：本申请有效要求了申请EP13198877.6的优先权。

在从对应申请到具有最早日期的申请这条线上同样存在两个申请，即，对应申请和具有最早日期的优先权申请EP13198877.6，它们之间的关系为：对应申请有效要求了申请EP13198877.6的优先权。

综合上述两条线，简单来说，本申请与对应申请的关系即为：本申请和对应申请都有效要求了EP13198877.6的优先权。

在例5中：

在从本申请到具有最早日期的申请这条线上存在五个申请，即，本申请、本申请的直接母案申请201910661351.X，该直接母案申请201910661351.X的母案申请201380034944.4、PCT国际申请PCT/EP2013/063853以及具有最早日期的优先权申请US61/666,185，这五个申请的关系为：本申请是申请号为201910661351.X的分案申请的分案申请，分案申请201910661351.X是申请号为201380034944.4的申请的分案申请，申请201380034944.4是PCT国际申请PCT/EP2013/063853的中国国家阶段申请，PCT国际申请PCT/EP2013/063853有效要求了US61/666,185的优先权。

在从对应申请到具有最早日期的申请这条线上存在三个申请，即对应申请、PCT国际申请PCT/EP2013/063853以及具有最早日期的优先权申请US61/666,185，这三个申请之间的关系为：对应申请是PCT国际申请PCT/EP2013/063853欧洲国家阶段申请，PCT国际申请PCT/EP2013/063853有效要求了US61/666,185的优先权。

综合上述两条线，简单来说，本申请与对应申请的关系即为：本申请是申请号为201910661351.X的分案申请的分案申请，分案申请201910661351.X是申请号为201380034944.4的申请的分案申请，申请201380034944.4是有效要求了US61/666,185优先权的PCT国际申请PCT/EP2013/063853的中国国家阶段申请，对应申请是PCT国际申请PCT/EP2013/063853的欧洲国家阶段申请。

可见，无论本申请与对应申请之间的关系有多复杂，只要弄清楚上述两条线上各个申请之间的关系，就可以正确、完整地描述本申请与对应申请之间的关系。

以上仅是笔者对在提交PPH请求工作中的一些经验总结，希望能够对申请人有所帮助，有效避免由于因本申请与对应申请的关系描述不完整/正确而导致PPH请求无法通过，文中如有不当之处望不吝指正。

*文章首发自：中国知识产权杂志5月刊

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.