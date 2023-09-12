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中国国家知識産権局(CNIPA)が起草した「企業知的財産権コンプライアンスマネジメントシステム」（GB/T 29490-2023）は、8月6日に国家市場監督管理総局と国家標準化管理委員会により公表された。この改正版は、2024年1月1日から正式に施行されることとなっている。

新たな国家標準は、前回版の「企業知的財産権管理規範」（GB/T 29490-2013）に比べ、コンプライアンス要素の強化を中心に据え、企業の知的財産権の管理体系の構築、整備、知的財産権リスクの防止、そして知的財産権の価値実現の参照基準として機能する。具体的な改正点として、標準名の変更、コンプライアンス要素の強化、対象範囲の拡大、及び標準構造の最適化の4点が主要なものとして挙げられる。

今後の展望として、国家知識産権局は、標準化作業主管部門と連携を強化し、国家標準「企業知的財産権コンプライアンスマネジメントシステム」（GB/T 294900-2023）や、国際標準「イノベーションマネジメント−知的財産管理ガイダンス」（ISO 56005）の普及活動を推進する予定である。これにより、企業が知的財産権の標準化ツールを効果的に利活用することが期待され、科学技術の革新やリスク防止制御能力の向上を同時に促進することで、企業のコア競争力の強化や、現代の産業システム構築における強固なサポートを提供することが期待されている。

出所：国家知識産権局公式サイト

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