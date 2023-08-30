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——特斯拉 (上海) 有限公司与中饮食品有限公司、广东中饮食品有限公司、糖玖网络科技 (上海)有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案

案情简介与裁判

特斯拉公司发现中饮公司、广东中饮公司在2020年济南秋季糖酒会、2021年成都春季糖酒会展示、销售、宣传侵犯特斯拉注册商标专用权的苏打酒、啤酒，经进一步调查，还发现中饮公司、广东中饮公司通过线上淘宝、拼多多、线下的夜店、酒吧、体验店、便利店销售侵权产品，且还在微信公众号、招商网站（火爆食品饮料招商网、火爆好酒招商网、糖酒网等）、抖音账号、微视账号、腾讯、优酷等平台宣传侵权产品并使用“国际顶尖品牌有限公司策划，国际定位标准”等宣传语。中饮公司、广东中饮公司的行为已经实际引起了消费者的混淆，对特斯拉造成了严重的不良影响，特斯拉遂将中饮公司、广东中饮公司诉至法院。

本案经过管辖权异议、一审、二审，最终由上海市高级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判，即（1）中饮公司、广东中饮公司立即停止商标侵权行为，（2）中饮公司、广东中饮公司立即停止虚假宣传的不正当竞争行为，（3）中饮公司、广东中饮公司应于判决生效之日起三十日内在《法治日报》刊登声明，消除因侵权行为对特斯拉公司的影响（4）中饮公司、广东中饮公司应于判决生效之日起十日内赔偿特斯拉公司经济损失及合理开支共计500万元。

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