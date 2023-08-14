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China: 中国、2023年知的財産強国建設綱要及び第14次５ヵ年計画実施推進計画を発表

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先日、国務院知的財産権戦略実施部門間合同会議の弁公室は、2023年度の重点任務と活動措置を明確にする「2023年の知的財産権強国建設要綱と『十四五』計画の推進計画」を発表し、7つの分野にわたる139の重点任務と施策を明らかにした。

知的財産権制度の整備について、「推進計画」は新興分野と特定分野の知的財産権規則を整備し、データ知的財産権保護規則の構築を加速するよう求めている。

知的財産権の保護強化において、「推進計画」は、国家レベルの知的財産権事件の控訴審理メカニズムの改革、商標および特許の法執行の専門的指導強化、国家知的財産権保護モデル地域の構築などの施策を提案している。

知的財産権市場運営メカニズムの改善において、「推進計画」は知的財産権の評価と評価メカニズムの改革を提案し、特許集約型産業の育成と発展、特許実施特別計画の推進などの施策を進めることを提案している。

知的財産権の公共サービス向上において、「推進計画」はより多くの知的財産権データの共有を促進し、知的財産権の公共サービス機関の級別分類管理を強化する措置を打ち出している。

さらに、「推進計画」は良好な知的財産権の文化的社会的環境の形成、グローバルな知的財産権ガバナンスへの積極的な参加、組織の保障の強化などについても具体的な施策を示している。

出所：国家知識産権局公式サイト

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