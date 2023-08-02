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《国家知识产权局 2022年度报告》发布

发文日期：2023-06-05

国家知识产权局发布2022年度报告，总结了截至2022年，我国在知识产权创造量、运用效益、服务水平、保护力度方面的重要成就，主要数据包括：

其一，我国知识产权创造量丰富。截至2022年底，我国发明专利有效量共421.2万件，有效注册商标量4267.2万件，累计批准地理标志产品2495个，核准地理标志作为集体商标、证明商标注册7076件，集成电路布图设计累计发证 6.1 万件。2022年，我国授权发明专利 79.8 万件，同比增长 14.7%。其中，国内发明专利授权 69.6 万件，占总量的 87.1%。2022 年我国商标注册量为 617.7 万件，同比减少 20.2%，其中，国内商标注册 600.2 万件，占总量的 97.2%。

其二，我国知识产权运用效益显著提升。截至2022年底，我国共培育国家知识产权优势示范企业8240家，支持建设知识产权运营平台（中心）33家。2022年我国知识产权使用费进出口总额3872.5亿元。2012-2022年我国专利商标质押融资金额累计1.799万亿元，其中，2022全年专利、商标质押融资额达 4858.7 亿元，年均增长30%，并连续三年保持 40% 以上增长。

其三，我国知识产权公共服务水平显著提升。专利电子申请率99.72%，商标电子申请率99.55%。发明专利平均审查周期压减至16.5个月，其中高价值发明专利的审查周期压减至13个月。商标注册平均审查周期压减至4个月，其中一般情形的商标注册周期压减至7个月。发明专利审查结案准确率达 93.4%，商标审查抽检合格率达 97.6％。

其四，我国对知识产权保护的力度加强，2022全年新通报非正常专利申请 95.5 万件，累计打击恶意商标注册 37.21 万件。全年办理专利侵权纠纷行政案件 5.8 万件，同比增长 16.8%；办理维权援助申请 7.1 万件，受理纠纷调解 8.8 万件。

资料来源：国家知识产权局 2023-06-05

新闻链接：https://www.cnipa.gov.cn/module/download/down.jsp?i_ID=185538&colID=3249

市场监管总局发布《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》

发文日期：2023-06-29

生效日期：2023-08-01

市场监管总局修订并公开的《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》（《规定》）将于2023年8月1日正式施行。结合近年来反垄断监管执法的新形势，《规定》在2015年制定的原规定的基础上，重点从三方面进行了修改完善：一是扩充“滥用知识产权排除、限制竞争行为”的内涵，全面覆盖垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中三大类垄断行为。二是健全利用行使知识产权的方式实施垄断行为的认定规则。根据2022年修订的《反垄断法》，结合知识产权的特点和监管实际，《规定》细化并完善了对相关市场、市场支配地位、有关垄断行为、经营者集中审查的考量因素及附加限制性条件等的认定规则。三是加强对知识产权领域典型、特殊垄断行为的规制，明确禁止专利联营实体和专利联营成员利用联营从事垄断行为，禁止具有市场支配地位的经营者利用标准必要专利实施“专利挟持”等。

资料来源：国家市场监督管理总局 2023-06-29

新闻链接：https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/fgs/art/2023/art_e155397fbe5c4c05ad3c1838c1322ad2.html

法院认定《王者荣耀》代练 APP破坏防沉迷机制，构成不正当竞争

日期：2023-06-06

佛山市南海区北笙网络科技有限公司（下称“北笙公司”）运营一款为腾讯旗下《王者荣耀》游戏提供游戏代练服务的APP，腾讯公司起诉北笙公司的行为构成不正当竞争，侵害腾讯公司的合法权益。

法院经审理认为，《王者荣耀》游戏内设公平匹配机制，保障用户获得良好的游戏体验，且严格落实国家关于未成年人游戏防沉迷的要求，故腾讯享有《王者荣耀》游戏产生的竞争性权益。但被告通过运营代练 App 提供商业代练服务并从中获取收益，破坏涉案游戏公平竞技的游戏匹配及平衡机制；干扰涉案游戏建立的实名机制、未成年人防沉迷机制；破坏网络游戏运营、竞争秩序。另外，被告通过发单返现金，组织用户进行游戏代练交易（包括向未成年人提供游戏代练服务）的行为构成不正当竞争。因此，法院判令北笙公司停止侵权，并赔偿腾讯公司经济损失和合理费用共计98.50万元。

资料来源：IT之家 2023-06-06

新闻链接：https://www.ithome.com/0/697/891.htm

罗思国际携手路盛发布《中国影视行业知识产权发展与保护研究报告 (2022)》

日期：2023-06-11

6月11日，在第25届上海国际电影节电影市场活动板块，罗思国际(Rouse)与战略合作伙伴路盛律师事务所发布了《中国影视行业知识产权发展与保护研究报告(2022)》，并举行了报告发布会。

《中国影视行业知识产权发展与保护研究报告(2022)》首先介绍了影视行业知识产权的发展概况，包括版权交易与品牌授权的市场规模、行政和司法“双轨制”保护的成果，以及近期的新趋势、新热点，全面展现了影视行业与知识产权之间的密切关联。其次，报告深度分析了近两年国内影视行业中典型的行政案例和司法纠纷，总结出行业内知识产权合规及维权方面的风险点。并且，报告就影视行业知识产权的运营及授权进行了分析，不仅指出影视作品知识产权合理布局的重要性，还特别针对知识产权融资进行介绍，展望了影视知识产权价值实现的新路径。最后，报告从影视作品立项、投资、制作、宣发及后期价值实现的整个生命周期，对应对知识产权挑战、把握机遇提出了相应建议，以期帮助影视从业者加强知识产权保护意识，提高知识产权运用水平。

报告发布会上，相关负责人还就另外两个专题展开了深度分享。其一是AI对电影生产和知识产权的展望，该专题探讨了人脸修复、剧本编写等AI技术在电影生产各环节中的应用，以及可能涉及的知识产权问题。其二是电影授权市场，该专题分享了我国影视授权行业现状及不足，并就影视行业知识产权的运营、授权、风险及应对提出了建议。

资料来源：罗思知识产权咨询 2023-06-11

新闻链接：https://mp.weixin.qq.com/s/DuW_ocIVRmpfO9tRbcIJyw

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