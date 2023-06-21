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2023年6月11日，在第25届上海国际电影节电影市场活动发布会期间， 路盛律师事务所与战略合作伙伴 罗思国际(Rouse)重磅联合发布 《中国影视行业知识产权发展与保护研究报告(2022) 》。

该报告是首部聚焦中国影视行业知识产权的研究报告，运用了多角度、多层次的架构，结合政策法规、数据等要素，对全产业链进行了系统的梳理和分析。

报告聚焦

影视行业知识产权的发展概况，包括版权交易与品牌授权的市场规模、行政和司法"双轨制"保护的成果，以及近期影视行业知识产权的新趋势、新热点，以全局的视野展现影视行业与知识产权二者之间的密切关联；

就我国知识产权行政和司法"双轨制"保护这一特色机制，报告聚焦近两年国内影视行业中典型的行政案例和司法纠纷，以深度的案例研究和分析，总结出行业内知识产权合规及维权方面的风险点；

就知识产权运营及授权，报告不仅指出影视作品知识产权合理布局的重要性，还特别针对知识产权融资这一快速发展的融资方式进行介绍，展望了影视知识产权价值实现的新路径。

从影视作品立项、投资、制作、宣发及后期价值实现的整个生命周期，对应对知识产权挑战、把握机遇提出了相应建议，以期帮助影视从业者加强知识产权保护意识，提高知识产权运用水平。

报告框架

前言

一、影视行业知识产权发展概况

二、影视行业知识产权行政保护

三、影视行业知识产权司法保护

四、影视行业知识产权运营及授权

五、影视行业知识产权面临的挑战及建议

附件：典型案例

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核心作者介绍

田艳阳

中国研究部负责人

罗思国际

田艳阳是罗思中国研究部负责人，她带领团队成员开展以知识产权为核心的各种法律、商业运用与行业研究，为客户提供定制报告，组织多个大型研究项目及对外合作项目，同时负责CIELA数据库、科创板企业科创属性诊断工具、专利价值评估体系等数字产品开发。她长期致力于知识产权密集型科技行业的前瞻性领域、商业创新模式及运用场景研究，为客户提供以知产法律为核心的综合咨询解决方案。她目前的研究重点为数字经济、人工智能、知识产权金融及娱乐法。加入罗思之前，她曾经在国际知名的法国、美国、中国律师事务所就职，同时担任过大型航空公司内部顾问，工作主要涉及公司法、合同法、外商投资、金融法、兼并重组、税法、劳动法等领域。

蒋南頔

争议解决业务和娱乐法业务联席负责人

路盛律师事务所

蒋南頔律师执业知识产权领域已超过18年的时间，她在中国、美国和英国均接受过法律教育。蒋律师为跨国公司代理知识产权战略、知识产权组合和知识产权诉讼相关的案件，其中涵盖了各类商标、版权、专利、商业机密、商号、域名和不正当竞争等问题。蒋律师的客户来自各个行业，其中包括技术、电信、数字互联网、化学和医药、制造和工程、快速消费品、个人护理、娱乐、酒店服务和奢侈品行业。

蒋南頔律师曾代理过多个在国内司法实践领域具有里程碑式意义的案件，众多案件获得过来自法院、市场监督管理局和业内机构的多项认可。凭借杰出的实力和业界口碑，她连续被业界领先机构知产力评选为"中国优秀知识产权律师榜TOP50"。

王 姗

争议解决业务和娱乐法业务联席负责人

路盛律师事务所

王姗律师拥有丰富的知识产权诉讼与维权经验。她擅长版权和外观设计保护、驰名商标认定、专利诉讼和不正当竞争法领域的业务。王姗律师善于从企业的角度出发，与客户密切配合制定行而有效的策略，解决各方面的知识产权问题，最大程度的满足客户的业务需求。她的客户包括众多世界领先的知名企业，涵盖食品饮料、娱乐、体育、奢侈品、汽车、科技等行业。

王姗律师带领团队代理了众多具有里程碑意义的疑难案件，多个案件屡屡被包括最高院在内的各级法院评选为年度典型案例。她曾受到包括The Legal 500 、Managing IP，IAM在内的多家全球知名法律媒体或评级机构的认可。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.