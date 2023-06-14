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China: 国家知識産権局が2022年知的財産権保護支援活動報告書を作成

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中国国家知識産権局（CNIPA）が2022年度の知的財産権保護支援活動に関する報告書を作成した。この報告書によると、昨年、知的財産権の保護支援に関する活動体制が絶えず改善され、24の省・自治区・直轄市で保護支援活動の規定、ガイドラインが発表され、26の省・自治区・直轄市で関連部門間の横断的な協力体制が強化された。

また、知的財産権保護を支援する情報化システムの利活用が一層進んでいる。通年で中国知的財産権保護支援公式サイトのアクセス数は300万回を超え、前年より33.1％増加した。権利保護支援活動も確実に進められ、成果を上げている。昨年、全国の権利保護支援機構が合計で7万1000件以上の申請を受理し、4万6000回以上のコンサルティングサービスを行った。下部機関の整備と人材の育成にも進捗が見られている。昨年末時点、全国の保護支援機関の数は2000を超え、保護支援活動に参与する大学や社会組織は900以上、ボランティアが7000人以上に達している。

CNIPAは今後、知的財産権保護支援活動の体制整備を引き続き推進し、能力構築や、サービスの質と効率の向上などに力を入れる方針であるという。

出所：国家知識産権戦略網

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