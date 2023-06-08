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4月27日世界知识产权日之际，深圳知识产权保护中心主办、海外知识产权纠纷应对指导深圳分中心、WIPO技术与创新支持中心承办的面向“走出去”企业、知识产权服务机构、有关事业单位及主管部门的“RCEP重点国家知识产权保护”公益培训在深圳顺利举办， 路盛律师事务所高级律师杨敏受邀作“RCEP重点国家展会知识产权保护” 主题演讲。

杨敏律师认为：

东南亚国家市场潜力巨大、地理位置优势突出，当地政府为吸引外资和促进本地经济发展，提供了一系列的政策支持。东南亚国家的展会是中国参展商展示实力，开拓当地市场的舞台。

然而，由于东南亚各国知识产权保护水平差距较大、各国知识产权一体化进程缓慢、文化多元，宗教影响大，科技和经济发展水平不平衡等因素，也导致在东南亚国家知识产权维权成本高，救济途径较曲折。

凡事预则立，中国企业在东南亚国家参展的知识产权工作是一个系统工程，包括参展前的精心筹备、参展中的分析评议，研判和应对风险，以及参展后的总结和提升工作。展会知识产权保护不应局限于展会，善用展会信息，有助于提升企业的知识产权处理能力，开拓海外市场，建立全球竞争优势。

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