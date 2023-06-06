中国国家知識産権局（CNIPA）の盧鵬起副局長率いる代表団が先日、シンガポールで開催された国際商標協会（INTA）年次総会と商標五庁（TM5）中間会合に参加した。
盧副局長は、「アジアにおける知的財産権の未来」フォーラム、「中国商標法律と実務の新発展」フォーラムなどのイベントに出席し、INTAの最高経営責任者エティナ・サンス・アセド氏、会長ジョマリー・フレデリックス氏と会談を行った。
また、代表団はTM5（商標5庁）中間会合やユーザーセッションに参加し、TM5の各プロジェクトの進捗状況を議論し、ユーザーに最新の動向を紹介した。
INTA年次総会には政府関係者、専門家、弁護士、企業関係者など、140以上の国から8000人以上が参加した。CNIPAからは国際協力司、商標局の責任者が代表団メンバーとして会議に出席した。
出所：国家知識産権局公式サイト
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