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2023年4月20日上午，最高人民法院召开知识产权宣传周新闻发布会，发布了《中国法院知识产权司法保护状况（2022年）》、2022年中国法院十大知识产权案件和50件典型知识产权案例。

路盛律师事务所代理的" 卡地亚国际有限公司与梦金园黄金珠宝集团股份有限公司、山东梦金园珠宝首饰有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案（代表卡地亚）"以及" 王某假冒注册商标罪案（代表麦提莎、科克兰等品牌）"荣誉入选。

最高院

2022年中国法院50件典型知识产权案例

路盛入选案件

一、卡地亚国际有限公司 与梦金园黄金珠宝集团股份有限公司、山东梦金园珠宝首饰有限公司等 侵害商标权及不正当竞争纠纷案

（代表卡地亚）

案情及裁判

在全国范围内，多家梦金园门店销售侵犯卡地亚LOVE系列产品商标专用权和具有一定影响装潢的侵权产品。卡地亚多次就梦金园门店的侵权行为采取工商行动，并向梦金园品牌总部发送律师函，要求其对加盟门店进行监管，采取措施制止侵权行为。但是，梦金园并未采取任何有效措施，卡地亚仍陆续发现梦金园门店销售侵权产品，卡地亚遂将梦金园诉至法院。

本案经历两次一审、两次二审，最终由天津市高级人民法院做出终审判决。天津市高级人民法院认为：对于特许人是否应就其加盟商经营过程中的商标侵权及不正当竞争行为承担责任，应综合考虑商业特许经营模式的基本特征、涉案特许经营合同的内容及实际履行情况、加盟商所实施侵权行为的方式及相关公众的认知等因素予以判断。经过综合考虑以上因素，天津市高级人民法院最终认定：梦金园作为特许经营的特许人未尽到应有的管理责任和注意义务，对涉案梦金园加盟店铺实施的商标侵权及不正当竞争行为存在过错，应对此承担帮助侵权的责任。

典型意义

本案判决综合考虑了特许经营关系中特许人与被特许人的不同地位和特殊关系，以实际商业经营和社会公平为切入点，平衡了各方权利与义务，有利于规范特许经营关系，保护消费者权益，对社会总福利产生积极影响。

（卡地亚商品）

（侵权门店及商品）

本案负责律师

蒋南頔 合伙人 路盛律师事务所

邮箱：ljiang@lushenglawyers.com

李 昕 高级律师 路盛律师事务所

邮箱：xli2@lushenglawyers.com

杭天宇 律师 路盛律师事务所

邮箱：thang@lushenglawyers.com

二、王某假冒注册商标罪案

（代表麦提莎、科克兰等品牌）

案情及裁判

被告人王某伙同吴某某经事先共谋，租赁加工窝点、分别购买各类原材料，并雇佣被告人王某妹为加工窝点负责人并负责发货，组织工人生产假冒"KIRKLAND/科克兰""MALTESERS/麦提莎"等品牌的注册商标的坚果、麦丽素等商品，除通过物流代发的方式分销给被告人王某坤外，还另行招募陈某担任淘宝网店负责人对外出售上述假冒注册商标的商品，销售金额共计1817万余元。被告人王某坤明知从王某等人处购入的食品系假冒注册商标的商品，仍雇佣客服通过淘宝网店、拼多多店铺对外销售，销售金额共计人民币1179万余元。法院经审理认为，被告人王某、吴某某、王某妹未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节特别严重，其行为均已构成假冒注册商标罪，且系共同犯罪。被告人王某坤伙同他人销售明知是假冒注册商标的商品，有其他特别严重情节，其行为已构成销售假冒注册商标的商品罪，且系共同犯罪。法院以假冒注册商标罪分别判决被告人王某有期徒刑六年，并处罚金1000万元；被告人吴某某有期徒刑五年，并处罚金1000万元；被告人王某妹有期徒刑三年六个月，并处罚金50万元。法院以销售假冒注册商标的商品罪，判处被告人王某坤有期徒刑五年，并处罚金600万元。各被告人服判未提起上诉。

典型意义

本案是无锡乃至江苏地区近年来涉及食品安全范畴金额特别巨大的系列案件，涉及众多国际知名品牌，涉案金额巨大，犯罪上下游产业链条完整，以网络方式销售，销售对象为不特定的消费者，影响地域广大，最终被告人被全部判处实刑及承担合计2650万元的罚金。本案的从严判处展示了无锡法院持续深化最严格保护的知识产权司法理念，彰显法院平等保护国内外权利人的态度，同时贯彻对食品等涉民生领域犯罪慎用缓刑的司法政策，发挥刑事判决的惩罚性导向功能及刑罚的威慑作用，为民众在食品等重点领域的安心消费提供有力保障。

本案也入选了"2022年度无锡法院知识产权司法保护十大典型案例"和"新吴区检察院2022年度典型案例"。

（涉案假冒注册商标的商品）

本案律师

曹宇 律师 路盛律师事务所

邮箱：acao@lushenglawyers.com

本案另一品牌由路盛律师李婧如代理。

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