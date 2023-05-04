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康信IP平台2022全年商标数据库已更新，世界各国商标申请量、世界各国商标申请人统计、商标申请人国籍分布等海量商标数据，登录平台（service.kangxin.com）即可免费查询！

本文查询了2022年欧盟商标新申请统计、商标申请人国籍统计、申请人商标申请量、申请人商标注册量相关商标数据，一起来看看吧！

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欧盟商标新申请统计



△（点击查看大图）

从欧盟近10年商标申请量趋势来看，2013年-2021年商标申请量逐年递增，2022年商标申请量下降，新申请商标为140643件，相较去年减少225142件，同比下降17.87%。

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申请人商标申请的国家统计

2022年，欧盟商标申请人国籍分布TOP10分别为中国大陆、德国、意大利、西班牙、美国、法国、英国、波兰、荷兰、瑞典，中国大陆的商标申请量远远高于其他国家/地区。

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申请人商标申请量

从欧盟申请人新申请商标量看，2022年新申请量排名前三的商标申请人分别为：L'OREAL（195件）、Huawei Technologies Co., Ltd（103件）、Blueprint Technologies Ltd（92件）。

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申请人商标注册量

2022年欧盟商标注册量排名前三的商标注册人分别为：L'OREAL（210件）、Huawei Technologies Co., Ltd（134件）、Bayer Aktiengesellschaft（96件）。

以上是关于2022年欧盟商标大数据的相关情况，想要了解更多商标数据，欢迎登录康信IP平台（service.kangxin.com）免费查询。

康信IP平台——全球知识产权智能自助一站式解决方案，基于康信在知识产权行业29年积累的丰富实践经验，专业功底深厚的知识产权专家团队，全球知识产权保护渠道，并充分利用了互联网技术、全球商标专利大数据、AI人工智能技术等，完美实现了3I融合（IP+IT+AI），康信IP平台7*24小时稳定运行，保证客户如有商标管理、品牌保护及版权保护等知识产权需求时，能随时登录平台自助操作。此外，平台从商标查询、注册、变更、转让、续展，到公告监控、异议、撤三、网络侵权监控、统计分析、商标地图等功能全覆盖，并会不断更新完善，力图持续助力知识产权行业，做到真正地为客户提供更加高质、高效、贴心的知识产权服务体验。

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