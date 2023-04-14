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越南作为东南亚经济发展潜力较大，发展空间较广阔的市场之一，近年来吸 引了诸多中国投资者的关注。如果中国企业有意开拓越南市场，则应当做好在当 地的商标保护工作，如商标保护不及时或遭遇了抢注等情况，将会严重阻碍企业 在越南业务的开展。越南商标注册采用"申请在先"原则，因此对中国企业而言， 在越南开展业务需要尽早对商标进行注册申请保护。本文将主要对中国企业申请 注册越南商标的途径、申请材料及费用、审查流程等内容展开介绍。

一、概述

2005 年颁布的越南《知识产权法》规定了商标保护的法律制度，该法分别于 2009 年、2019 年、2022 年进行了修订，内容涉及著作权、工业产权、植物新品 种等，其中工业产权又包括专利、商标、商业秘密、地理标志等。越南知识产权 主管机关为科学技术部（Ministry of Science and Technology）下属的国家知 识产权局（National Office of Intellectual Property, NOIP），官方网址是 http：//www.noip.gov.vn/。

越南于 1949 年加入《马德里协定》，2006 年加入《马德里议定书》，是最早 加入马德里体系的东南亚国家。中国企业可以通过委托越南当地代理机构直接向 越南知识产权局提交商标申请（即单一国家注册），或者通过马德里商标国际注 册指定越南的途径提交商标申请。

二、保护客体

在越南可作为商标进行保护的要素有：字母、数字、文字、图形、图像（包 括三维图像）、声音等，以及上述要素的组合。

值得注意的是，中文在越南被视为非常见语言，由纯中文构成的商标在越南 官方审查实践中会被认为缺乏显著性而驳回。虽然申请人后续可以通过提交大量 的使用证据以证明商标在越南已被广泛使用获得显著性，但实践中克服难度很大。 因此对于中国企业而言，不建议申请纯中文商标，可以考虑将中文组合其他显著 性较强的元素，如图形、英文等进行申请注册，以避免被越南官方认为缺乏显著 性而驳回。

越南商标的保护期为 10 年。在有效期届满前 6 个月可以办理续展，有 6 个 月的宽展期。每次续展的有效期为 10 年。

三、申请材料

（一）单一国家注册 通过单一国家注册方式提交商标申请，申请人需委托越南当地代理机构提交 （可通过委托中国商标代理机构办理）。申请人应当提供以下材料： 商标图样； 指定类别及具体商品/服务项目； 申请人名称、地址； 如主张优先权，需提供优先权证明文件及相应翻译件； 委托书（签署越南当地代理机构提供的授权委托书）。 在授权委托书中，需填写申请人的英文名称、地址，以及签字时间、地点、 签字人的姓名职位，然后由签字人本人在委托书下方签字。另外，越南对于委托 书签字人的职位有要求。 （二）马德里商标国际注册 通过马德里商标国际注册方式在越南提交商标申请时，需通过中国国家知识 产权局提交。通过该方式提交商标申请的前提是申请人在中国有相同商标的基础 申请/注册。申请人应当提供以下材料： 商标图样（需与中国国内基础申请/注册图样一致）； 指定类别及具体商品/服务项目（需在中国国内基础申请/注册指定商 品或服务项目范围内）； 申请人名称、地址（需与中国国内基础申请/注册名称、地址一致）； 中国国内基础申请/注册商标号； 申请人营业执照，加盖公章； 如申请人委托中国商标代理机构提交，需签署授权委托书。 在代理委托书中，需填写申请人的名称、地址、商标代理机构名称、商标名 称、联系信息，然后在委托书右下方加盖申请人公章（申请人为自然人的，需签 字）。

四、申请费用

（一）单一国家注册 通过单一国家注册方式提交商标申请时，相关官方费用如下表所示。 委托中国商标代理机构办理单一国家注册的，还需支付中国代理机构代理费 以及越南律师代理费。 （二）马德里商标国际注册 通过马德里商标国际注册方式提交商标申请时，相关官方费用如下表所示。 委托中国商标代理机构办理马德里商标国际注册的，还需支付中国代理机构 代理费。

五、审查流程

（一）单一国家注册 通过单一国家注册方式提交商标新申请的，商标审查流程如下。 越南商标申请审查流程（单一国家注册方式） 1. 形式审查 越南国家知识产权局在收到注册申请之日起 1 个月内进行形式审查，主要审 查申请提交的文件、手续是否完备等： 对于有效申请，越南国家知识产权局应向申请人发送接受有效申请的通 知； 对于不符合形式要求的申请，越南国家知识产权局应向申请人发送打算 拒绝接受有效申请的通知，明确说明原因，并要求申请人在规定期限内修正错误 或提交意见； 越南国家知识产权局向申请人发送打算拒绝接受有效申请的通知后，申 请人未在规定的期限内修正错误、未按规定修正错误、未提出反对意见或提出不 合理反对意见的，越南国家知识产权局应就该申请发出驳回决定，并根据申请人 的请求退还已支付的费用； 申请人和所有与该决定有直接权益关系的组织和个人，若不服该驳回决 定，可在收到通知之日起 90 日内向越南国家知识产权局局长提出申诉； 越南国家知识产权局应当在收到对驳回决定的申诉后，作出接受或驳回 申诉的通知，并明确说明驳回原因； 申诉解决期限届满，如果申诉未得到解决，或者申诉人不服越南国家知 识产权局的申诉决定（第 1 次申诉），则申诉人或直接利害关系人可以进一步向 科学技术部部长提出申诉（第 2 次申诉），或是直接向法院提起诉讼； 在第 2 次申诉解决期限届满后，如果申诉人不服科学技术部部长作出的 申诉解决决定，则可以向法院提起诉讼。 2.公告 商标注册申请在被接受为有效申请之日起的 2 个月内公告。商标公告后到核 准注册前，任何在先权利人或利益相关人均可以提出书面意见。2022 年最新修 订的《知识产权法》引入了新的机制，允许任何第三方在商标申请公告之日起五 个月内对商标申请提出异议。该商标异议制度与第三方意见的机制并行。 3.实质审查 越南国家知识产权局的审查员应当在商标公告之日起 9 个月内对商标进行 实质审查，包括对商标显著性、是否违反绝对条款、相对条款等。越南国家知识 产权局在实质审查期限内，可向申请人发出下述通知： 保护通知（如果标志符合保护条件，或者申请人在规定期限内修正错 误或作出合理的解释），并要求申请人支付费用； 驳回通知（如果标志不符合保护条件，或申请存在错误），明确说明驳 回原因，并要求申请人在规定期限内予以答复或修正。 若申请人在收到越南国家知识产权局的驳回通知后未能在规定期限内修正 错误、未按要求修正错误、未提出反对意见或提出不合理反对意见的，越南国家 知识产权局应就该申请发出驳回决定。若申请人不服该驳回决定，可以向越南国 家知识产权局局长提出申诉（第 1 次申诉）。对越南国家知识产权局申诉决定不 服的，可以进一步向科学技术部部长提出申诉（第 2 次申诉），或是直接向法院 提起诉讼。对科学技术部部长作出的申诉决定不服的，可以向法院提起诉讼。 4.核准发证 商标通过实质审查，越南国家知识产权局在收到申请人缴纳的费用后，将核 发商标注册证。顺利情况下，通过单一国家注册方式提交的越南商标申请，注册 周期约 20-24 个月。 （二）马德里商标国际注册 通过马德里国际注册方式提交商标申请的，商标审查流程如下： 越南商标申请审查流程（马德里商标国际注册方式）

向中国国家知识产权局提交申请后，中国国家知识产权局将进行初步形式 审查，符合要求的将向申请人发出受理通知书，并会将该件马德里商标国际注册 申请递交给 WIPO（世界知识产权组织）国际局； WIPO 国际局对该申请做进一步形式审查，符合要求的将进行登记并颁发 国际注册证（表明该马德里申请已在国际注册簿上登记）； WIPO 国际局会将马德里国际申请通知越南国家知识产权局进行审查，由 越南国家知识产权局作出核准保护通知或驳回通知，不再单独核发注册证； 顺利情况下，通过马德里商标国际注册方式提交的越南商标申请，注册周 期约 12-18 个月。

综上，中国企业如有意开拓越南市场，则建议尽快在越南开展商标的保护布 局工作，尽快提交注册申请。对于在越南有商标保护需求的中国企业，可以根据 实际情况，选择通过单一国家注册或马德里商标国际注册的方式申请注册商标。 鉴于海外商标保护工作的专业性较强，建议中国企业咨询委托专业的商标代理机 构，由专业机构结合企业实际情况出具相应的注册方案办理商标注册申请事宜。

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