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近日，路盛律师事务所代理欧洲领先的汽车零备件服务商英国Juratek公司在中国的定牌加工（“OEM”）供应商，在一起商标侵权案中取得重大胜利。该案的胜诉对在华OEM经营者来说是一个重要里程碑。

海外品牌如果与在华OEM合作，若生产的产品以出口为主，往往会忽略在华注册商标和维权的重要性。因此在现实中，常常出现商标被抢注的情况，并面临一场品牌保护的恶仗。当抢注者注册了类似的商标时，即使OEM的产品仅出口海外，依然会面临侵权指控风险。这种情况下，在中国被抢注的品牌OEM产品可能会被海关扣押并禁止出口，导致业务严重受挫。

本案涉案品牌Juratek就遭遇了这样的危机，而二审的全面胜利分体现了中国法院近年来为打击商标抢注行为所做的努力。

案件概要

Juratek自2000年以来就在中国和海外使用 “JURATEK” 系列商业标识，包括 “JURATEK” 企业字号及 “ ”商标。2017年，本案原告宝亿公司在中国将 申请注册为自己的商标，并利用该注册商标权与Juratek的中国汽车零部件供应商展开竞争。

2022年，海关以商标侵权为由扣留了Juratek委托境内供应商生产的出口货物。同时，宝亿公司以相同案由起诉了Juratek在中国的定牌加工供应商。

在一审判决中，法院支持了宝亿公司的诉讼请求，判定被告Juratek在华供应商构成商标侵权。在二审上诉期间，路盛代理Juratek供应商，以“诚实信用原则”为诉辩核心，通过关键证据表明宝亿公司知晓自己的商标抢注性质，且其行使商标权提起诉讼的行为有违诚实信用的基本原则。最终，浙江高院支持了Juratek供应商的上诉请求，撤销了一审判决。

Juratek的胜诉，明确了 “诚实信用” 基本原则在商标权的取得和使用过程中的指导地位，以及各方均应秉持诚实行事的法律义务。

该案由罗思国际及其战略合作伙伴路盛律师事务所通力合作，由路盛代理承办，罗思在其中负责协调相关工作的开展。

Juratek总经理Matt Robinson：

“我们非常满意最终的结果。在早期，当我们的货物被扣留时，我们经历了一些黑暗的时刻，这令人十分沮丧。我们在中国市场经营已经有20年了，对这里的一切都很满意。但在困难初期，我曾产生过困惑。然而，我们被鼓励要坚持住，只有这样，才会走出困境——幸运的是我们做到了——我也重振了信心。”

罗思全球争议解决业务负责人 Chris Vale：

"我们为Matt和Juratek感到高兴。 Juratek在中国经营许久，这次案件令他们很被动并一度失去了对中国市场的信心。基于信任，Juratek选择了我们，而我们选择了与路盛的合作，最终不负众望，在推翻一审判决时发挥了重要作用，并最终取得了胜利。

路盛合伙人 蒋南頔:

“近年来，中国在知识产权保护方面取得了重大进步，但这并不意味着所有问题都已解决。这是一个渐进的过程，对于在中国寻求品牌保护的外资企业而言，困难和风险仍然存在。一家失去商标权的公司将面临被挤出市场的巨大风险。

中国的知识产权格局正加剧演变，与此同时，商标抢注和OEM问题所涉及的复杂程度也在不断升级。我们很高兴能看到法院和国家知识产权局等主管部门对这些问题给予了更多关注。同时，本案的二审法院能以‘诚实信用原则'为核心，支持和保护品牌权利人，做出了重大突破，向社会传递了积极正面的讯息。”

路盛高级律师 杨敏:

“OEM经营者遭遇商标抢注者滥用权利的案例并不鲜见。浙江省高院对该案的终审判决通过适用‘诚信原则'，保护了善意使用商标的OEM经营者，实现了商标权利人和市场经营者之间的利益平衡。

日前，中国国家知识产权局发布《中华人民共和国商标法修订草案》，向社会各界公开征求意见。我们很欣喜地看到，修订草案进一步完善了现行《商标法》第七条关于诚信原则的规定，修订为第九条：‘申请注册商标和行使商标权，应当遵循诚实信用原则。商标权人不得滥用商标权损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。' 该修订条款有望对中国商标领域存在的商标抢注、滥用权利等问题提供更全面的解决机制。”

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