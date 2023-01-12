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自2023年1月1日起，任何进口到肯尼亚的商品，无论其知识产权权属何地，都需要在肯尼亚反假冒管理局（ACA）进行备案。肯尼亚目前走私、偷税漏税及进口假冒伪劣产品等问题日趋突出。根据ACA的研究，2018年公众对假冒商品的认识水平为66%，有88.7%的肯尼亚消费者出于各种各样的原因选择购买假冒商品。统计数据显示，肯尼亚每年因假冒商品损失850亿至1000亿肯尼亚先令（约7亿至8.4亿美元）。为了解决这一问题，肯尼亚当局多次表示要严厉打击假冒伪劣产品，通过完善立法和加强执法来规范市场。笔者上一篇文章介绍了肯尼亚知识产权强制备案的立法背景、知识产权强制备案概况以及知识产权强制备案对中国企业在肯经营的影响等内容。本文将从实践角度就中国企业较为关心的三个问题进行简要探讨。

一、 知识产权强制备案的实施步骤和时间节点



肯尼亚知识产权强制备案新规定分三个阶段，逐步推进。

第1阶段：开发知识产权数据库，用于接收和处理所有备案申请。目前，该阶段已完成，ACA的反假冒综合管理系统（AIMS）已于2022年6月15日正式启用。

第2阶段：实施进口货物的知识产权详细信息备案。目前，ACA已发布公告，自2023年1月1日起所有进口货物要进行知识产权强制备案。

第3阶段：以知识产权强制备案阶段提交的信息为基础，颁发防伪安全标志，推出时间待定。

二、 知识产权强制备案涉及范围



理论上，要求备案的知识产权类型包括商标、外观设计、专利、实用新型、版权等。实际上，ACA已确认他们无法管理基于专利权的备案。从备案申请系统设计和官方提供的用户指南来看，目前强制备案主要针对商标，之后也会涉及外观设计。ACA还表示，强制备案实行初期，他们无法管理大量的商标，建议公司就其主要商标进行备案。如果公司的主要商标未在肯尼亚获准注册，可以将主标在其它国家的商标权进行备案。

三、 不进行知识产权备案的相关罚则。



知识产权权利人应主动向ACA就其进口到肯尼亚的货物进行知识产权备案。如果没有及时备案，将会面临货物被扣押、销毁，进口商被起诉的风险。最严重的情况下，如果在刑事诉讼中被判有罪，可能面临如下处罚：

第一次定罪：根据犯罪行为所触犯的条款，对相关责任人判处五年以下有期徒刑，或处以不低于货物现行零售价三倍的罚款，或者二者兼施。

第二次或任何后续定罪：判处十五年以下有期徒刑，或处以不低于货物现行零售价五倍的罚款，或者二者兼施。

不过，ACA也表示，实行强制备案初期，他们的主要目标是建立信息数据库，并不会立即扣押货物。一旦备案流程完善，未进行知识产权备案的货物就面临极大被扣押的风险。

综上可知，ACA此次发布知识产权强制备案的公告，主要目的在于鼓励知识产权权利人对进口货物的知识产权进行登记备案，便于他们收集和统计数据，为下一个阶段推出防伪安全标志做准备。虽然目前知识产权强制备案仍处于初期，备案流程仍待完善，但中国企业仍应重视该规定。ACA作为专门的反假冒机构，自2010年成立以来，在各个领域取得了重大成就。根据ACA 2017-2020年战略计划，其主要成就包括查获价值约8.8亿肯尼亚先令（超过850万美元）的假冒商品。在这些缉获中，涉及价值5.22亿肯尼亚先令（500多万美元）货物的案件已经结案。待知识产权强制备案系统完善后，ACA 检查员将拥有与海关官员相同的权力来处理进口假冒商品，可以使更多的假冒商品在入境口岸被查获。这对想要进入肯尼亚市场的中国企业总体来讲是一个好消息。一方面，企业可以利用相关法律，保护自身知识产权不受侵犯；另一方面，相关企业也必须重视此次实行知识产权强制备案的新规定，避免因法律理解和执行不到位造成企业自身权益受损。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.