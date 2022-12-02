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China: 《阿凡达2》即将上映！相关商标已被抢注

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20世纪影业官方微博此前发布消息称，科幻动作电影《阿凡达：水之道》（《阿凡达2》）定档12月16日上映。

图源：20世纪影业微博截图

消息一出，不仅引发众多影迷热议，还带动多只影视股拉升。作为引进方的中国电影股价一度涨近8%。上海电影、万达电影、阿里影业等影视、院线股纷纷跟涨。

2009年，《阿凡达》在北美上映便在全世界引发现象级热潮，次年在国内上映斩获14.28亿元票房，成为当年国内票房冠军。2021年重映时，《阿凡达》连续多日蝉联国内票房冠军，重映票房突破3亿元。

一项项数据足以印证这一IP的影响力。

如此火爆的影视作品，却逃不过商标被抢注的尴尬。

通过 康信IP平台检索发现，“阿凡达”“Avatar”相关商标注册记录近千条，多家公司及个人已注册成功。

图源：康信IP平台

其中，申请人“吴小芳”于2009年11月16日最先注册成功，抢注类别有32，25，18，30。

图源：康信IP平台

而《阿凡达》出品方二十世纪福斯电影公司2018年才开始申请“阿凡达”“AVATAR”商标。其中，“阿凡达”第41类、14类，“avatar”18类、14类商标状态为无效。

图源：康信IP平台

自2009年至今，不断有公司及个人申请注册“阿凡达”及相关商标，几乎已涵盖了全类别。

东莞市某科技公司在今年10月份提交了阿凡达英文“AVATAR”商标申请，目前商标状态为注册申请审查中。

图源：康信IP平台

宁海某公司在21年11月份申请了多枚“阿凡达”商标，均已成功注册。

图源：康信IP平台

显然，上述商标申请人想通过蹭“阿凡达”热度的方式，来达到搭便车的目的。

近年来，由于商标申请的便利性逐渐提高，商标抢注行为也越来越猖獗，不仅导致真正的商标权利人无法获得其商标权，同时还扰乱了正常的商标注册秩序，造成商标审查的工作量加大，浪费了行政审查资源。

虽然，在立法和司法层面不断在加强对于恶意抢注商标行为的打击力度，但为避免因商标抢注带来的纠纷，对于真正的商标申请人来说，在自己创造设计了相关商标时，可以第一时间通过康信IP平台（service.kangxin.com）进行商标申请。

图源：康信IP平台

康信IP平台线上商标注册程序十分简便。

康信IP平台目前可以帮您完成全球108个国家的商标注册。您只需在线选择要注册商标的国家/地区，填写商标相关信息提交后，专业的商标代理人会在一个工作日内对信息进行审查，如无问题当天提交商标局，如发现有任何可能导致不予受理或补正的问题，会立即与用户沟通修改无误后，立即提交商标局。大大提高了商标注册成功率！

图源：康信IP平台

商标注册成功后，您可以在在 康信IP平台建立商标监控，实现对已注册商标的保护以及对竞争对手注册的监控。

图源：康信IP平台

康信IP平台商标监控功能运用大数据检索技术，根据用户预先设置的监控条件（国家、文字或图形商标、类别范围等）在商标局每期的公告商标中进行检索监控，查找相同近似商标；利用AI识图技术，还可以实现图形商标以及艺术化字体商标的监控，如在监控报告中发现涉嫌侵权商标，用户可在线提异议，及时阻止侵权商标的注册，为自己的商标保驾护航！

除此之外，您也可以使用 康信IP平台线上办理商标查询、续展、变更、补发证明等商标业务，此外还能够为您提供版权时间戳、品牌保护、品牌管理服务！

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