国家知識産権局（CNIPA）商標局はこのほど、商標の出願と答弁に関する手続の全面的な電子化を加速する方針を明らかにした。
商標局が9月20日に公式サイト「中国 商標網」で公表した「異議申立、審判、3年不使用取消請求のオンライン申請率の更なる向上に向けた活動措置」によると、同局は、オンライン申請システムの安定性を高めるため、書類アップロードと証拠共用などの機能の最適化を進めており、システム全体の使いやすさの向上に努めている。また、商標の異議申立や拒絶査定不服審判、無効宣告請求、3年不使用取消請求のオンライン申請・答弁手続に関するガイドラインを作成し、公表する予定。
商標局はまた、電子出願に関する宣伝・研修を強化し、セミナーや座談会などの形で、代理機構との意思疎通と交流を深め、オンラインシステムの普及をさらに向上させるとしている。
出所：中国知識産権資訊網
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