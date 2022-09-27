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9月8日、北京市知識産権局と北京市発展・改革委員会が共催し、北京商標協会が運営を担当する2022北京商標ブランド発展フォーラムが北京で開催された。同フォーラムは、国のブランド育成に関する政策を徹底し、北京の「両区」（自由貿易試験区と国家サービス業開放拡大総合モデル区）整備を支援することが狙いで、国家知識産権局・商標局、中華商標協会、北京商標協会からの責任者が出席した。

フォーラム会場で北京商標協会を含む4機構が商標登録秩序の維持と業界の自律を呼びかけるイニシアチブを共同で発表した。国家知識産権局・商標局や世界知的所有権機関（WIPO）中国事務所、北京知的所有権研究会、延慶区市場監督管理局（知識産権局）からの責任者、専門家が演説を行い、新型コロナウイルス感染症の流行下における商標保護とブランド発展の道を巡って議論を交わした。

出所：国家知識産権局公式サイト

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