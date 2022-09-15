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China: 2022年CIFTIS、知的財産権紛争の「クレームゼロ」を実現

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2022年中国国際サービス貿易交易会（CIFTIS）で知的財産権紛争のクレームゼロが実現した。CIFTIS知財保護弁公室が明らかにした。

9月1日から5日までにCIFTIS知的財産権保護弁公室は法執行担当者延べ147人を出動させ、出展企業1242社（会場796社、オンライン446社）を対象に巡回調査を実施し、知的財産権リスク提示やコンサルティングなどのサービスを行い、約2000点の宣伝資料を配布した。

北京市の知識産権局、市場監督管理局、国家知識産権局、北京知識産権法院などが共同で設立したCIFTIS知的財産権保護弁公室は国家コンベンションセンターと首都鋼鉄工業パークにそれぞれ事務室を設置した。開催中だけでなく、開催前から知財侵害の可能性がある企業や商品の出展を排除する審査、検査を強化した。一連の取り組みが功を奏し、知的財産権紛争のクレームゼロを実現した。

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