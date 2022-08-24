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先行者 开拓者 引领者



2022年对于贸促会专商所而言同样是不寻常的一年。恰逢中国贸促会成立70周年，习近平主席在庆祝中国贸促会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会上发表视频致辞，这是贸促会历史上的里程碑事件。在新中国成立之初扬帆起航，在改革开放中勇立潮头，在新时代里奋楫笃行。作为中国知识产权服务行业的中流砥柱，贸促会专商所已将目光投向创造更加辉煌的未来。

在新中国的对外经贸交往史上，1957年是不寻常的一年。这一年，首届广交会成功举行，而中国历史最悠久的知识产权事务所——中国国际贸易促进委员会专利商标事务所（简称"贸促会专商所"）也正式成立。作为我国第一家知识产权事务所，直到20世纪80年代中期以前，贸促会专商所一直独立承担我国的涉外商标代理事务，成为中外经贸合作的重要窗口。改革开放迄今，贸促会专商所依然是我国规模最大的综合性知识产权事务所之一，继续为新中国知识产权事业发展与产业技术创新贡献着重要力量。

2022年对于贸促会专商所而言同样是不寻常的一年。恰逢中国贸促会成立70周年，习近平主席在庆祝中国贸促会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会上发表视频致辞。这一贸促会历史上的里程碑事件，给贸促系统全体干部职工以巨大鼓舞。与此同时，贸促会专商所在机构建设和业务开展上继续砥砺奋进，获得了"2021年度中国杰出知识产权服务团队"等多项荣誉。"在新中国成立之初扬帆起航，在改革开放中勇立潮头，在新时代里奋楫笃行"，作为中国知识产权服务行业的中流砥柱，贸促会专商所已将目光投向创造更加辉煌的未来。

发扬中坚力量 迎击世界变局

贸促会专商所总部设在北京，在纽约、硅谷、东京、马德里、香港、广州、深圳和上海设有分支机构。通过数十年的积累，贸促会专商所已与100多个国家和地区的众多合作伙伴建立了长期稳定的合作关系，拥有极为优质的客户资源，在国际知识产权保护领域建立了庞大紧密的可靠合作伙伴网络。全所现有专利代理师213人、商标代理人60人，106人具有法律职业资格，为中外客户提供一站式、全业务领域的知识产权代理服务。在专利业务板块，提供覆盖机械工程、冶金、汽车工程和纺织工程、电子工程、通讯、计算机、半导体和自动控制、化学、制药、生物技术和材料等全技术领域的海内外专利申请、无效等全链条代理服务；在商标业务板块，提供海内外商标注册申请、异议、无效等全链条代理服务；在法律服务板块，为国内外客户在专利、商标、版权、商业秘密、域名、不正当竞争、海关保护等领域提供行政诉讼、民事诉讼、行政保护、调解和咨询等纠纷解决服务，全面满足客户对海内外知识产权维权和纠纷应对的服务需求。

贸促会专商所所长、国际保护知识产权协会（AIPPI）中国分会副会长龙传红先生告诉China IP记者，正逢世界百年未有之大变局，国际环境日趋复杂，国际经济循环格局也正发生深度调整，加之新冠肺炎疫情等因素的影响，导致全球经济复苏不确定性进一步增加，但新技术、新业态的发展给知识产权保护带来了新机遇和新挑战。与此同时，知识产权领域的国际合作与竞争日趋激烈，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、《海牙协定》《马拉喀什条约》等国际条约相继在我国生效，使得知识产权的战略地位和作用愈加凸显。在此背景下，对于中国企业而言，坚持创新发展战略，加强海外知识产权布局和保护，积极适应国际规则的变化和调整，将成为企业持续发展、保持竞争活力最关键的因素之一。

"面对全球变局和各种不确定因素的影响，我们很高兴地看到，过去一年，中国企业的创新与知识产权活动依然保持了活跃态势。根据世界知识产权组织（WIPO）发布的《2021年全球创新指数报告》，中国创新指数排名目前位居全球第12位，国际排名进一步提升；2021年，中国创新主体通过PCT途径提交的国际专利申请继续保持世界第一位，总量接近7万件；PCT国际专利申请排名前十的企业中，中国企业就占据了三家。"龙传红先生说道，"但同时应当看到，与世界先进水平相比，中国企业在知识产权保护意识和能力方面依然存在一些短板和不足。以PCT申请进入国家阶段进而真正获得相关国家专利保护的数据为例，根据WIPO发布的2020年度报告统计，每件PCT申请平均进入的国家阶段个数中，瑞士、英国、美国、日本、韩国申请人平均每件PCT国际申请分别进入5个、4.3个、3.2个、2.8个、1.8个国家，而中国申请人平均每件PCT申请进入的国家数量只有0.8个。可以看出，中国企业要在海外真正开展专利布局、获得专利保护，将自身产品和技术推向全球市场，仍有很长的一段路要走。"

变局之下，作为中国知识产制度建设的倡导者、推动者和实践者，贸促会专商所在新时代依然扮演着中国企业走向世界的最佳护航员。"贸促会专商所始终把为中外企业提供高质量知识产权服务作为立身之本，在帮助中国企业开展海外知识产权布局和维权方面积累了丰富经验和资源，优势突出。一方面，专商所建立了一支拥有相当规模、专业领域齐全、业务能力过硬、服务水平突出的知识产权专业人才队伍，同时也培养了一支熟悉海外专利商标申请和审查流程的流程管理人员队伍。专商所代理人专业背景过硬、技术理解能力强，熟悉海外专利、商标申请和审查的法律实践，能够熟练使用多种语言工作，具有为中外众多知名企业提供知识产权服务的经验。另一方面，专商所的全球合作网络遍及世界各地，数量众多、实力雄厚、关系密切的海外合作伙伴，可为有意走向世界每个角落的中国企业解决后顾之忧。"龙传红先生总结道，"特别是近年来，专商所加大人力物力资源的投入，为更多国内企业提供知识产权服务，帮助更多国内企业开展海外知识产权布局和保护。2021年，专商所帮助国内企业提交海外专利与商标新申请超过5000件，切实维护中国企业的海外知识产权权益。另一方面，专商所也积极发挥自身作为国家海外知识产权纠纷应对指导中心常务理事单位的作用，加强与'一带一路'沿线国家知识产权服务机构的合作，协助中国企业在'一带一路'沿线国家开展知识产权风险预警、纠纷应对和展会知识产权保护，为企业的海外业务经营保驾护航。与此同时，专商所持续加强服务国内企业的专利和商标代理人队伍建设，优化流程管理，不断总结美、欧、日、韩、印度、巴西、东南亚等重点国家和地区的专利、商标申请实务经验，研究重点国家和地区最新专利商标审查动态和保护实践，及时响应创新主体在重点国家和地区的知识产权布局需求，彰显贸促会专商所在我国知识产权代理服务行业中的重要地位与作用。"

共渡疫情难关 深化机制变革

对于各行各业而言，谈及近两年来的业务运营与发展，疫情是个无论如何也绕不过去的话题。"自2020年疫情开始以来，整个知识产权行业都面临着非常严峻的挑战；疫情的影响叠加全球经济发展速度减缓、贸易保护主义抬头等因素，使得国内、国外申请人对我国的专利、商标保护策略均有所调整和收紧，主要体现在知识产权预算减少、申请量下降、专利申请过程中撤案量增加、主动要求延期审查等，企业的商标申请、异议、无效等也更趋于集中在核心产品及服务上。"龙传红先生说道。

龙传红先生告诉China IP记者，为了克服疫情所带来的困难，疫情期间，贸促会专商所采取了多种积极措施。一方面，积极响应防控政策，建立完善应急方案，为人员居家办公提供强大的技术支持，妥善安排居家及到岗人员，在为抗击疫情做出贡献的同时，保证各项业务工作的正常运行；另一方面，制定和完善各个岗位的工作制度及规范，进一步提高工作质量，在非常时期用高水平的服务给予客户宝贵的安全感。"为了与国内外企业共克时艰，专商所还针对一些困难企业提供进一步的让利优惠，并延长其付款周期，与它们一起共渡难关。"

"应当看到，疫情在一定程度上改变了知识产权领域的工作模式，在制造障碍的同时，也给行政和服务机构的电子化、数字化转型提供了难得的机遇。如今，国家知识产权局日臻完善的商标申请电子化发展、专利无效程序中的线上口审、各级法院的网上立案、'云评审'的线上审理模式，都充分体现了'互联网+'技术对专利、商标审查和案件审理的助力作用，使得知识产权服务业务得以在疫情防控环境下正常开展。另外，疫情防控常态化也对企业的远程办公硬件和软件提出了更高的要求。为此，专商所投入使用了一套新的办公系统，保证了所内日常工作的正常开展。同时，专商所也频繁地开展知识产权线上讲座和培训，让从业人员有更多的机会进行分享、学习和提高，切身感受科技创新给经济和社会发展带来的巨大进步。"

在全所员工的共同努力下，贸促会专商所在过去两年里克服外部环境的种种困难，在业务运行和机构建设方面都取得了新的成绩。"过去的一年里，专商所重新改组了内部架构，设立了国际事业部、国内事业部、诉讼事业部。新的架构进一步明确权责，将有利于大幅度提升专商所的管理效能，促进专商所各项业务的高效运行。特别是经过整合而成立的诉讼事业部，将统筹管理专商所的涉诉讼争议类案件，更好地发挥事务所的资源优势，为国内外客户提供最优质的法律服务——这堪称专商所发展历史上的一个里程碑事件。此外，过去一年里，专商所还依据数十年的探索总结所形成的行之有效的流程管理经验，基本完成了无纸化业务管理系统的开发设计与稳定运行，极大地提高了内部流程管理效率，为专商所今后的发展打下了坚实的基础。我们深知，过去的一年是动荡不安的一年，世界各国围绕高科技行业的知识产权摩擦和竞争不断升级，市场急需更多的知识产权专业服务与涉外人才。专商所也将继续发挥自身优势，直面挑战与机遇，紧跟市场、及时扩展服务领域，持续为国内外企业提供高价值专业服务。"

引领创新发展 再创美好未来

2022年5月18日，成立于1952年的中国贸促会，举办了建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会。习近平主席在会上发表视频致辞，高度肯定了中国贸促会立足中国、面向世界，为拉紧中外企业利益纽带、推动国际经贸往来、促进国家关系发展所发挥的重要作用。"习主席的讲话，是对我们贸促会知识产权工作者的莫大鼓舞和激励。"龙传红先生激动地表示，"作为中国贸促会的直属单位，专商所将深入贯彻落实习近平主席重要讲话精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极推动构建新发展格局，守正创新、开拓进取，通过专业化、市场化、精细化、国际化的知识产权法律服务，积极支持科技创新，促进营商环境持续优化，积极参与全球知识产权治理，更好服务中外企业知识产权保护工作。"

在讲话中，习近平主席还特别指出，贸促会"在国际经贸仲裁、知识产权服务、商事调解等领域积极探索创新"。龙传红先生表示，"回顾历史，专商所曾在改革开放后全力推动建立专利制度，为服务改革开放和改善营商环境做出突出贡献，并积极参与中国知识产权法律的制定修订和政策制定等工作，办理了一大批具有社会影响力的案件，有效促进了我国知识产权法律制度的完善，提升了我国知识产权保护水平。近年来，我国企业自主创新的能力不断提高，各类与知识产权密切相关的法律法规和纲领性文件接连出台，知识产权保护环境进一步优化提升，这给知识产权服务机构的创新发展带来了新的机遇，也对知识产权服务机构的专业水平和服务质量提出了更高要求。"

"作为中国知识产权服务行业的先行者、开拓者和引领者，专商所将继续坚持'守护智慧，创造价值'的理念，通过全方位的专业服务，更好地保护各类创新成果，在帮助客户创造更高价值的同时实现自身价值。未来，专商所的主要发展目标可归纳为三点，即业务布局实现新优化、专业服务能力实现新提高、业界影响力达到新高度。为此，专商所将继续秉承'员工热爱，客户信任，业务卓越，对国家和社会有贡献'的宗旨，加大专业人才的招聘和培养力度，维护公平竞争的行业环境和诚信专业的职业精神，打造一支有向心力的队伍，在服务客户的时候同时服务社会、回馈社会。我们坚信，作为国内历史最悠久的知识产权代理机构，专商所未来仍有很大的发展空间，将继续为中国知识产权事业做出不可估量的贡献。"

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