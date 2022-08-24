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本篇文章将浅谈一下，中国国家知识产权局（简称：国知局）以缺乏显著性为由，驳回注册（商标法第十条, 简称商标法）。

近来，国知局除了以常用的相对性理由商标法第30条（与在先商标相似）驳回商标注册以外，其使用以缺乏显著性（商标法第十条）为由驳回商标注册的趋势有所上升。以本案为例——"厕纸"。

TOILETPAPER 是一家由Maurizio Cattelan先生创建于2010年的艺术家杂志，Maurizio Cattelan先生是当代艺术的领军人物，以其幽默和鬼才而闻名。Pierpaolo Ferrari先生是著名摄影师和艺术总监。自2010年第一期《TOILETPAPER》出版以来，Cattelan和Ferrari创造了一个古怪而大胆的世界，该本杂志将商业摄影和超现实主义的视觉方法相结合，为读者呈现出模棱两可的故事和扰动人心的想象力。这本杂志的灵感来自于流行文化，广告，宗教肖像和艺术史。TOILETPAPER带有讽刺意味的调查了当前图片的过度消费现象。

如今，TOILETPAPER 开始组织展览和艺术活动。与此同时，他们也开发了通过网站和全球线下商店售卖有趣的生活方式的项目。

与其他外国企业进入中国市场的路径相同，TOILETPAPER的负责人找到我们，并委托我们（恒方知识产权咨询有限公司）在中国进行商标注册申请。2021年，我们针对客户的商品进行了分类后，向国知局递交了了商标注册申请，但被国知局以缺乏显著性驳回。

那么，为什么"厕纸"作为商标会缺乏显著性呢？

厕纸/卫生用品"（中文：卫生纸）被尼斯分类表列入 16类， 1603（160094）。我们同意，如果仅仅将卫生纸作为商标注册在卫生纸这类商品上，显然不具有显著性且属于对商品的功能性描述，该类商标不应被注册。

然而，在本案中，该商标并未用于卫生纸类商品上，因此我们不能理解为何商标审查员认定该商标没有显著性。

我们也没有在16类上进行申请，即未申请在卫生卫生纸相关的任何商品上。我们申请的类别为18，20，21，27和35（生活方式）。

因此，我们积极地向商标局提起了上诉，并解释了"厕纸"作为商标的用途（即用于艺术杂志，艺术活动和艺术生活方式）。不能简单地以该商标的单词在英语中具有含义为由，认定其缺乏显著性，这完全违背了商标法最基本的原则。

以下为国知局的驳回理由：

申请人提交了许多证据，如宣传手册，相关报告，户外展示，官方网站，许可协议，订单，销售发票，报关单，相关搜索结果、国外商标注册信息等。

但是，国家知识产权局经复审认为，该申请商标在指定商品上使用的申请商标不能区分商品的来源，而缺乏作为商标的显著性。因此，申请商标已构成《商标法》第10.1.3条规定的情形。

我们认为，此类情形出现可能在于，现在的商标申请如洪水般涌入国知局，导致国知局审查员对于商标申请的审查较为严格。审查已不仅仅停留在相对理由的审核上，即与较早商标是否具有的相似性的审查，而是在绝对理由上，特别是对于缺乏显著性/易混淆误导的商标也更为严格。

但是，我们仍然相信，如果将"厕纸"作为商标注册在"生活方式；艺术杂志"类商品上并不会缺乏显著性。

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