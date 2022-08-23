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"黄埔区 广州开发区商业秘密保护工作站专家委员会专家库" 旨在提升商业秘密保护工作专业化水平，充分发挥专家人才的决策咨询和技术支撑作用。经面向公检法机构、律政高校教授、大型企业及商业秘密管理从业人才公开征集并层层遴选，首批入库专家名单已于近日发布， 路盛律师事务所广州分所主任侯恒律师荣誉入选。

"黄埔区 广州开发区商业秘密保护工作站 专家委员会"入库专家

侯 恒

广州分所主任

路盛律师事务所

侯恒律师为全球客户提供专业知识产权保护咨询，拥有21年的经验，一直以来专注于为跨国公司提供知识产权保护策略。

侯律师拥有丰富商业秘密管理与保护的经验，为多家跨国企业提供供应链商业秘密法律培训、合规审计、商业秘密管理咨询、及相关侵犯商业秘密证据收集、行政、民事、刑事保护服务。此外，侯律师还其擅长于处理复杂的商标侵权、不正当竞争纠纷和刑事保护。

侯律师近年以其丰富的维权经验及国际视野，为中国企业海外维权搭建团队，在中东、俄罗斯、埃及、南非及东南亚等国家提供跨国知识产权保护。侯律师以其以"客户为中心" 的服务理念和以结果为导向的专业建议而得到客户及相关执法、司法机关的认可。

部分代理案件

与中国最大的电子产品供应商之一就其国际商标在东南亚、中东、东欧、南非、埃及等国家维权进行合作。

与巴基斯坦、波兰、沙特阿拉伯、阿联酋等国知识产权代理合作，成功破获数个大型销售假冒中国某品牌手机及配件刑事案件。

为美国一家在越南发展迅速的消费品公司之一提供知识产权保护服务。

在柬埔寨为加拿大一著名玩具企业对其品牌维权及供应链知识产权（尤其是商业秘密）管控提供专业咨询。

为一家著名跨国鞋类品牌就中国、越南、柬埔寨供应链商业秘密的风险控制和管理提供咨询。

为美国一著名耗材企业提供菲律宾、印尼、马来西亚、泰国、新加坡、香港、台湾线上售假取证服务。

对深圳一家进出口公司进行深入调查，挖出东莞生产源头，同时与东莞知识产权局与深圳海关合作，对工厂查获专利侵权产品及在蛇口海关截获了一整集装箱出口美国的专利侵权产品，并立即在深圳中院提起民事诉讼。

为英国阿联酋合资时尚品牌在香港提供商标注册和咨询服务。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.