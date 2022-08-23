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近日，由业内领先机构知产宝&知产力联合组织的"2020-2021中国优秀知识产权代理机构榜TOP10"榜单已正式公布。凭借杰出的知识产权服务能力和业界口碑， 路盛律师事务所荣誉入选"商标行政榜TOP10"和"商标民事榜TOP10"两项榜单。

路盛入选2020-2021中国优秀知识产权代理机构榜TOP10

商标行政榜TOP 10

商标民事榜TOP 10

2020-2021中国优秀知识产权代理机构榜

"2020-2021中国优秀知识产权代理机构榜TOP10"由知产宝&知产力联合组织，以诉讼数据为依托，客观真实地展示了知识产权代理机构的业务水平，而备受业内人士关注。本届评选活动历时数月，共有400余家知识产权代理机构报名参加。评审团以知产宝诉讼数据为依托，选取了2020年1月1日至2021年12月31日，已经结案的知识产权案件判决书和裁定书作为数据基础，经过精准的标签提取、解析、人工清洗，结合法院级别、案件性质、胜诉率、诉讼请求支持率、诉讼身份、最大诉求金额、委托人身份、典型案件数量等维度，进行层层数据维度的综合评分后，评选各领域的领先知识产权服务机构。

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