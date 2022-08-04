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海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区（以下简称“先行区”）是2013年国务院批准设立的全国唯一的医疗领域对外开放的医疗产业园区，被誉为“博鳌亚洲论坛的第二乐章”。先行区被赋予含金量极高的九条优惠政策，可概括为“四个特许” 1，药品特许进入就是其中之一。目前先行区已经与辉瑞、诺华、罗氏等80多家跨国药械企业建立合作，引进临床急需特许药械产品突破200种，成为国际创新药械率先进入中国市场的重要通道 2。

Footnotes

1. 《海南博鳌乐城国际医疗旅游先行示范区—优惠政策》，载海南自由贸易港网站，http://www.hnftp.gov.cn/yshj/yqzt/hnzymygbalcgjyllyxxq/yhzc_82356/202004/t20200409_3025439.html

2. 《62家国内外知名药械企业将齐聚上海 聚焦乐城高质量发展新机遇》，载人民网2022年2月21日, http://hi.people.com.cn/n2/2022/0221/c338424-35143412.html

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